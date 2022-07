El primer ministro ruso, Vladímir Putin ha afirmado que Ucrania roba el gas a los consumidores europeos, y no a Rusia, tras ser informado por el presidente del consorcio ruso Gazpro, Alexéi Miller, de la situación en torno al tránsito de gas ruso por el vecino país con destino a Europa.



Son muchos los países afectados por la 'guerra del gas'. Hungría, Serbia, Francia, Bulgaria, entre otras, se han quedado sin abastecimiento de gas, un serio problema, especialmente en esta época del año.



"De hecho Ucrania roba a los consumidores europeos que compraron y pagaron esta mercancía, y no Rusia", ha dicho el jefe del Gobierno, citado por las agencia rusas.



Con esas palabras Putin comentó el informe de Miller acerca de que Ucrania "roba cerca del 15%" del gas ruso que se suministra a los países europeos.



"El volumen de robo en el territorio de Ucrania aumenta con el correr de horas", dijo al primer ministro el presidente de Gazprom, que subrayó que el consorcio no ve sentido en continuar bombeando gas hacia Ucrania si Kiev corta los suministros a los consumidores del Europa Central y Occidental.



Es decir, resumió la situación Putin, "Gazprom llena el sistema de transporte de gas de Ucrania, y ésta en algunas direcciones ha reducido a cero los suministros".



El conflicto estalló el día 1 de enero, cuandoUcrania se negó a aceptar los nuevos precios que Moscú quiere cobrarle por el suministro



Rusia y Ucrania se reúnen el jueves



Se han citado para negociar el jueves. Rusia y Ucrania se han mostrado preparadas para abordar 'la guerra del gas' aunque sin manifestar una clara disposición a hacer concesiones.



Miller indicó que para el próximo jueves se celebrarán conversaciones en Bruselas con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la situación de los suministro de gas ruso a Europa.



El tema central sobre el que Moscú y Kiev tendrán que llegar a un acuerdo para solventar la crisis es la tarifa de los suministros directos de gas ruso a Ucrania.



Ese mismo día tiene previsto llegar a Moscú el presidente de la gasística estatal ucraniana Naftogaz, Oleg Dubina, para reanudar las negociaciones de los suministros de gas ruso a Ucrania, suspendidos desde el pasado día 1.



"Nos sorprende esta posición, ya que la situación del tránsito del gas ruso por el territorio de Ucrania adquiere ribetes muy dramáticos y no se entiende por qué Naftogaz se toma otros dos días antes de negociar y observa la situación desde fuera", dijo Miller.



Gazprom, añadió, está dispuesto a reanudar de manera inmediata la conversaciones interrumpidas por la parte ucraniana el pasado 31 de diciembre.