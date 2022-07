La guerra del gas recorta el suministro a Rumanía y Polonia

La guerra del gas entre Rusia y Ucrania se empieza a cobrar sus primeras víctimas y, pese a que Moscú había asegurado que el suministro a Europa no se vería afectado, Rumanía y Polonia han comenzado a sufrir recortes de suministro.



Así, Rumanía asegura que el suministro de gas natural ruso ha caído este viernes entre un 30 y un 40%, mientras que Polonia afirma que el gas ruso que le suministra Ucrania se ha visto reducido un 6%.



Según el responsable del operador estatal rumano Trasngaz, el gasoducto a través del cual llega el gas ruso, el flujo ha caído entre un 30 y un 40% "debido a la disputa de Rusia con Ucrania.



El director de Transgaz, Ioan Rusu, ha explicado que el volumen diario habitual de 10 millones de metros cúbicos ha caído hoy en unos tres millones de metros cúbicos. No obstante, ha indicado que están preparados para una caída de presión como ésta y tienen almacenados en depósitos subterráneos cantidad suficiente como para extraer 25 millones de metros cúbicos diarios.



Rumanía produce alrededor del 65% de su consumo interno anual de los campos propios y importa alrededor de un tercio de Rusia.



Ligera caída en las tuberías polacas

Por su parte, el operador del gasoducto polaco Gaz-System ha asegurado que el suministro de gas ruso procedente de Ucrania se redujo un 6%.



"Las entregas de gas procedente de Ucrania realizadas por la terminal de Drozdowicz han caído desde la tarde en comparación con el nivel esperado. Hacia las 17.00 horas (16.00 GMT) hubo una disminución del 6% en el suministro", según Gaz-System. No obstante, el operador ha precisado que este descenso se ha visto compensado por el suministro vía Bielorrusia y no ha sido percibido por los consumidores.



Aproximadamente, el 40% de gas consumido por Polonia procede de Rusia, mientras que un tercio proviene de sus propios recursos y aproximadamente el 20% de Asia Central.



La Presidencia checa de la UE ha convocado el lunes a los 27 países miembros para discutir sobre el conflicto del gas entre Rusia y Ucrania, aunque la República Checa, en calida de presidente de turno europeo, ha dicho que el problema es "bilateral" y no quiere intervenir.



Mientras, el vicepresidente de Gazprom, Alexander Medvédev, tiene previsto visitar mañana Praga y luego otras capitales europeas para explicar sus puntos de vista sobre la crisis.