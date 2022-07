Cuando se cumplen dos días desde que Rusia 'cerrara el grifo' del gas a Ucrania por desacuerdos en el precio, en un conflicto que Ucrania espera se resuelva antes del día 7, la presidencia europea ha dicho que no va a intervenir en el conflicto. Algo que le había pedido el presidente ucraniano Víctor Yúschenko.



La Presidencia de la Unión Europea, que desde el día 1 corresponde a República Checa, ha afirmado que, puesto que la disputa que mantienen Moscú y Kiev por el precio que paga Ucrania a cambio del gas ruso es un "problema bilateral", la UE no intervendrá a no ser que afecte al suministro de gas que precisan los países europeos, auunque el presidente checo, ha pedido a Kiev y Moscú que garanticen el cumplimiento de los contratos de suministro .



Rusia mantiene que el suministro a Europa no se verá afectado, y hasta ahora no se ha registrado una reducción del mismo pese a que por Ucrania pasa una quinta parte del gas que importan los países miembros de la UE. "Es inaceptable para la Unión Europea que un conflicto entre dos empresas privadas pueda o deba reducir de alguna manera el suministro de gas a la Unión Europea", ha asegurado el portavoz de la Presidencia checa, Jiri Potuznik.



"Pero en este momento creemos que es un problema bilateral y que se va a resolver entre estas dos compañías" -la rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz- "o entre sus gobiernos. No vamos a interferir hasta el momento en que la presión del gas llegue a unos límites bajos", ha añadido Potuznik.



Ucrania ha asegurado que posee una gran cantidad de gas acumulado y que puede mantener la presión de los gasoductos a un nivel normal, recordó Potuznik, si bien añadió que, "por supuesto, nadie sabe realmente la dimensión de esas reservas".



Gira europea para abordar el problema



Poco antes de las declaraciones de la Presidencia de los Veintisiete, Kiev ha informado de que esta misma mañana una delegación ucraniana ha iniciado una gira por Europa para abordar con los dirigentes europeos el conflicto del gas.



El presidente de Ucrania, Víctor Yúschenko, ha defendido la postura de su país en el conflicto del gas con Rusia en una carta enviada a sus homólogos de Estados Unidos, George W. Bush, y Francia, Nicolás Sarkozy, y otros dirigentes europeos como la canciller alemana y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, así como al presidente checo.



En su mensaje, Yúschenko alude al memorándum suscrito por los Gobierno ruso y ucraniano en octubre de 2008 en el que se estipula la transición gradual (tres años) a precios de mercado del gas ruso destinado a los consumidores ucranianos.



Además, vincula el incremento de las tarifas del gas en 2009 pretendido por Moscú con el aumento del precio del tránsito del carburante ruso con destino a los países europeos. El líder ucraniano subraya que su país saldó el pasado 30 de diciembre toda su deuda con el consorcio gasístico ruso Gazprom por los meses de noviembre y diciembre, que superaba los mil quinientos millones de dólares.



Yúschenko, que ha pedido la mediación de Bruselas en el conflicto con Gazprom, expresa la voluntad de Kiev de reanudar las negociaciones con Gazprom sobre la base del memorándum de octubre pasado.



Dos días de corte



Gazprom suspendió ayer el suministro de gas a Ucrania, pero incrementó el bombeo con destino a los países europeos por territorio ucraniano y bielorruso, por lo que, por el momento, estos no han experimentado recortes.



Naftogaz adelantó la víspera que tendrá que confiscar 21 millones de metros cúbicos del gas ruso que transita por su territorio con destino a Europa Occidental. A través de Ucrania pasa el 80% del gas natural que Gazprom vende a Europa, mientras el resto transita por suelo bielorruso.



Anoche, ante la negativa de Kiev de aceptar la oferta de 250 dólares por cada mil metros cúbicos de gas para 2009, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, anunció que el precio del carburante ruso en enero para Ucrania será de 418 dólares. El presidente de Naftogaz, Oleg Dubina, ha señalado que Ucrania no está dispuesta a pagar más de 235 dólares por cada mil metros cúbicos de gas.