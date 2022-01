El juez ordena el procesamiento de Mainar por el asesinato del alcalde de Fago

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca ha dictado este miércoles un auto de procesamiento contra el guarda forestal y ganadero Santiago Mainar como presunto autor del asesinato del alcalde de Fago (Huesca) Miguel Grima, el 12 de enero del año 2007.



En su auto, el instructor aprecia indicios suficientes de criminalidad para imputar a Mainar los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y de asesinato, por los que será juzgado, en una fecha todavía por determinar, por un tribunal profesional en la Audiencia de Huesca.



El juez valora la existencia de indicios que apuntan a que Mainar tenía escondida en el monte una escopeta -que no ha sido encontrada- con la que supuestamente disparó contra el alcalde, en una emboscada llevada a cabo por la noche en la carretera de montaña que une los núcleos de Majones y Fago, en el Pirineo oscense.



Aprecia como posible motivación de los hechos la existencia de una "enemistad manifiesta" y de un sentimiento de "odio" mutuo entre ambos, acrecentados por los pequeños límites del municipio de Fago, un núcleo de menos de 30 habitantes en el que vivían y al que ambos había llegado desde Zaragoza, su ciudad de origen.



El auto resalta, asimismo, el testimonio autoinculpatorio que ofreció Mainar inicialmente ante la Guardia Civil, que lo detuvo el 2 de febrero, así como la precisión de los detalles que dio sobre los hechos y el croquis del escenario del crimen que dibujó, y considera "poco convincente" su posterior exculpación ante el juez que instruye el caso.



Explicaciones poco convincentes de Mainar



Entre los indicios "razonables" para la imputación, el juez instructor destaca los restos biológicos de Mainar hallados en el coche de Grima, que el procesado condujo hasta una pista forestal alejada del lugar de los hechos.



Estima, a este respecto, como "poco convincente" la explicación que dio Mainar a los investigadores para justificar la presencia de estos restos biológicos, alegando que la enemistad que le enfrentaba a Grima no hace creíble su versión de que se montó una vez en dicho vehículo para apartarlo de una pista cuyo tránsito dificultaba.



También considera "poco convincente" las razones que dio el procesado para justificar la presencia de restos de disparos en sus manos, al afirmar que pudo impregnárselas rozando unas ramas previamente manoseadas por cazadores.



En su auto, el instructor convoca a Mainar en el Juzgado de Jaca el próximo 8 de enero para comunicarle el auto de procesamiento y proceder, con las distintas partes personadas en la causa, a valorar la petición del representante de la acción popular en nombre del PP, José María Viladés, de ampliar en dos años la orden de prisión provisional dictada contra el procesado.



En su recurso, este letrado advierte que el próximo 4 de febrero se cumplen dos años de su ingreso en prisión, lo que supondría, según prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su puesta en libertad provisional en el caso de que no se ampliara la orden de encarcelamiento.



En declaraciones a Efe, Viladés ha explicado que la finalidad de su iniciativa ante el instructor del caso es evitar la posible puesta en libertad de Mainar antes de que se dicte una sentencia firme por los hechos que se le imputen.



El fiscal solicita 20 años de cárcel



Mainar, según el instructor, presuntamente asesinó a Grima con un disparo de postas efectuado con una escopeta de caza la noche del 12 de enero de 2007, en la carretera que une los núcleos pirenaicos de Fago y Majones, donde preparó una emboscada al alcalde cuando regresaba con su vehículo a casa tras participar en una reunión de cargos municipales en Jaca (Huesca).



Por estos hechos, el fiscal solicita 20 años de prisión para Mainar como presunto responsable de delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, condena similar a la solicitada por el representante legal de la familia del alcalde asesinado, el abogado Enrique Trebolle.



Por su parte, el letrado de la acción popular del PP, José María Vilades, suma a los dos delitos imputados por la acusación particular y la fiscalía otro de atentado contra un cargo público y eleva la petición hasta los 26 años de cárcel.