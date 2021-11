La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que ser víctima de los atentados que se produjeron la semana pasada en Bombay no la convierte en héroe. Además, ha aseverado que esta circunstancia le ha hecho comprender que "reaccionar como lo han hecho".En estas palabras de la dirigente autonómica podía leerse una crítica a las afirmaciones del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, o al eurodiputado Ignasi Guardans , quienes la atacaron por abandonar el país tras los atentados dejando en India a parte de la delegación madrileña que le acompañaba en su viaje.Aguirre ha asegurado que tras los ataques ha podido sentir en primera persona aquello que denuncian algunas víctimas del terrorismo de que "algunos miserables, en vez de solidarizarse y unir sus fuerzas contra los terroristas, prefieren"."En los años de plomo del terrorismo etarra, cuando los féretros salían por la puerta de atrás y casi no se encontraban sacerdotes para decir los funerales, muchos miserables llegaban a decir aquello de: 'algo habrá hecho ése para que le maten' o 'quien le habrá mandado a ése meterse en ese lío'. Yo no quiero ni muchísimo menos compararme con los que han perdido la vida o han quedado mutilados porque gracias a Dios hemos regresado sanos y salvos", explicó.Aguirre ha asistido, acompañada por su familia, a una misa encargada por ella misma para agradecer haber salido ilesa de los atentados de Bombay, a la que ha acudido también la embajadora de la India en España, Sujata Mehta.Coincidiendo con el día de San Francisco Javier, patrón de la India, Aguirre había decidido celebrar esta misa para "dar gracias a Dios" porque todos los españoles que estaban en Bombay sobrevivieran a los recientes atentados.Variosque sufrió los atentados han asistido al acto, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano.También han acudido el presidente de IFEMA, José María Álvarez del Manzano, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el consejero de Cultura y Turismo de Madrid, Santiago Fissas, y el alcalde de Majadahonda,(PP), quien había ido a Bombay a recoger los restos mortales de su hermano.El sacerdote Javier Repullés, quien ha oficiado la misa, ha recordado que este acto no era "social ni político, sino profundamente religioso y fraterno" y ha agradecido a Dios que toda la delegación madrileña hubiera vuelto a España indemne.Al final de la ceremonia los asistentes han cantado, y el coro ha entonado como cierre varios villancicos, entre ellos "Noche de paz".Esta celebración fue ayeren la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez e Inés Sabanés, quienes consideraban "frívolo" e "injusto", respectivamente, hacer una misa por aquellas personas que se habían salvado y no por los muertos y heridos.