El golpe que la Guardia Civil asestó el 20 de mayo pasado a ETA en Burdeos fue el comienzo de un. Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki' , aprovechó la detención de Francisco Javier López Peña, 'Thierry , para, 'Zuba', que siempre había regido los designios terroristas, y asumir temporalmente elde la banda, informaron a Europa Press fuentes de los Servicios de Información.El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó el mismo día de la detención de 'Txeroki' que había caído "el máximo responsable" de la organización terrorista. Cuando fue detenido 'Thierry', lo más lejos que llegó fue a calificarle como la persona "con más peso" en la banda.El mando único que había instaurado 'Txeroki' en ETA hace. Garikoitz Aspiazu se encargaba de formar y dar órdenes de los comandos, pero también de otras decisiones estratégicas que dan cuenta de su poder en ETA. Entre ellas, las deen los territorios del sur de Francia que ETA reclama como parte de Euskal Herria, a través de grupos afines y con el objeto de incomodar al Gobierno de París.Uno de los motivos de la reunión que abortó la Guardia Civil en Burdeos era el de redactar las conclusiones de las aportaciones realizadas desde los distintos sectores del MLNV. Según les consta a los Servicios de Información, 'Txeroki' aprovechó el golpe de mando en ETA para decidir prolongar y extender las consultas, ante su disconformidad con las críticas recibidas en las aportaciones hechas hasta el momento, sobre todo desde las cárceles.Igualmente, ese poder acumulado por 'Txeroki'. La Policía tiene constancia de quién son los etarras más próximos a Aspiazu Rubina en el 'aparato militar', pero existenEn las declaraciones de los responsables del 'comando Navarra' tras su desarticulación, Aurken Sola y Xabier Rey relatan cómo a su encuentro de tres días con 'Txeroki' en Hendaya, le siguieron prácticas de tiro y entrega de material explosivo por parte de otros dos hombres. Uno de ellos, "de unos 34 años, de 1,90 aproximadamente, con el pelo rizazdo por detrás y corto por delante, y de complexión atlética".Los investigadores no tienen duda de que se trata de, el responsable de poner en marcha el 'comando Vizcaya' junto al detenido Arkaitz Goikoetxea y autor material de graves atentados. El segundo responsable, "de unos 36 ó 38 años, alto delgado, moreno de piel, de facciones bien definidas". Probablemente, Aitzol Iriondo, 'Gurbitz' Aunque los expertos no se atreven a dibujar con exactitud el esquema del comité ejecutivo antes de Burdeos, no tienen ninguna duda de que 'Txeroki'. Tampoco se duda de la relevación de 'Thierry', mientras que de la composición del resto del comité ejecutivo sólo hay especulaciones.Esas hipótesis apuntan a que la cúpula la completaban, también detenida en Burdeos, un responsable de la logística de ETA y una quinta persona sin identificar, acaso la 'mano' que sostuvo a 'Txeroki' en los momentos de mayor descrédito en el seno de la organización.En la primavera de 2004, Aspiazu Rubina fue sometido a una suertepor haber escrito un documento en el que criticaba duramente a otros responsables etarras y cuestionaba la estrategia de la banda. Sin embargo, poco después volvió a ocupar un puesto de responsabilidad y, como ocurrió el verano pasado, se vio favorecido en sus aspiraciones por las importantes detenciones de octubre de ese año, entre ellas las del entonces jefe 'político', Mikel Albisu, 'Antza', y su compañera, Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.