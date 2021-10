El, habría designado acomo su, según avanza la cadena de televisión ABC , que añade que Jarrett, una de las confidentes más cercanas de Obama durante los últimos años, también desempeñará el cargo de auxiliar para relaciones intergubernamentales.Obama asumirá oficialmente el cargo de presidente de Estados Unidos el 20 de enero. El cargo de asesor principal esy durante el gobierno del presidente George W. Bush estuvo en manos deJarrett, apodada como "la otra mitad del cerebro de Obama", es amiga de Barack y de su esposa, Michelle, desde que el presidente electo decidiera postularse al cargo de senador demócrata por el estado de Illinois. Antes de formar parte de su equipo, Jarrett había sido directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria Habitat Co., en Chicago.En cuanto al resto de cargos de la futura administración, lassobre la posibilidad de que esta se ocupe del"son serias", según señala la CNN , citando fuentes del Partido Demócrata.Clinton, que este jueves se entrevistó con Obama en Chicago,, en el estado de Nueva York, sobre inversiones públicas en el transporte urbano, limitándose a decir que hay que "preguntarle a Barack Obama"."No voy a especular ni a decir nada sobre la próxima administración del presidente electo", ha dicho la senadora y ex rival de Obama en la carrera electoral por la candidatura demócrata a la Casa Blanca, que no ha negado las conversaciones., al tiempo que reiteraba que "cualquier pregunta al respecto deben dirigirla al equipo de transición".Las fuentes citadas ahora por CNN insisten en la seriedad de las conversaciones y en que "en esas circunstancias, un presidente electo no se reúne con potenciales secretarios de su gabinete a menos que sea para hacerles una oferta".Además de Hillary Clinton, los medios estadounidenses hablan de, entre los que se encuentran el senador y ex candidato presidencial en 2004, John Kerry, el ex senador demócrata Tom Daschle y el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.