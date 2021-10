El temor a que la película 'Repo: The genetic opera' fuera pirateada ha hecho que el pase fuera suspendido en el Festival de Cine y de Sitges. El film, de Darren Lynn Bousman, es un cruce entre el musical, el thriller y la ciencia ficción en cuyo reparto figuranEl pase para prensa y público estaba previsto para las 10.30 horas y, una vez el aforo ya estaba en el interior de la sala, el director del festival, Angel Sala, ha pedido que se desalojara por "motivos de seguridad", para volver a entrar 45 minutos después. Pasado ese tiempo, se ha anunciado la suspensión del pase.En una nota, el propio festival ha informado de la suspensión de la proyecciónpor ser "una de las películas más esperadas por las redes de piratería". El pase previsto para esta madrugada se mantiene, según precisa el comunicado.Anteriormente la película se había proyectado en varios festivales de Canadá, Estados Unidos y en el Fantasy Filmfest de Nuremberg (Alemania). Para la distribuidora, ha resultado insuficiente que el público y la prensa se sometiera a dos chequeos visuales de las bolsas, mochilas y maletas.En el filme, tras una epidemia que ha dejado al, la corporación Geneco controla las ciudades gracias a la venta de trasplantes.Para hacerlo más atractivo, el director ha contado con un elenco de nombres estimulantes para el público más joven, con Paris Hilton a la cabeza que interpreta a una 'adicta a la cirugía', Anthony Head ("Buffy, la cazavampiros"), Paul Sorvino y la cantante Sarah Brightman.Esta ha sido la anécdota de una jornada con acento español en el Festival. Dos producciones con acento español, la hispanochilena "Santos", un filme de héroes protagonizado por Leonardo Sbaraglia yy "Sexykiller", del madrileño Miguel Martí, con una asesina en serie víctima de la moda, destacan hoy en la sección competitiva del Festival de Sitges.El director chileno Nicolás López ha dicho entre risas que la mente que ideó el guión fue fruto de que "desde pequeño, como no estaba con muchas chicas por mi aspecto, me dediqué a ver películas y leer cómics".Por mucha historia de ciencia-ficción que adorne "Santos" al final subraya el director "todo se resume a que un chico pierde a su chica y trata de recuperarla y de paso salva al mundo. Casi nada".Como el propósito era traer al mundo real los mangas japoneses y en esos siempre salen chicas con un "look" muy especial, pensé que "la actriz ideal era Elsa Pataki", y eso se le ocurrió cuando un día la vio en un cartel promocional de "Ninette".La actriz, "quizá por mi personalidad, que vivo en mi mundo fantástico".Cuando alguien entre la prensa ha apostillado "con castillo" las risas se han hecho generales y ha sido entonces cuando el director ha dicho que propuso a Pataki que comprara un castillo para favorecer la promoción de la película.La otra película española, "Sexykiller" cuenta la historia de una, que estudia en una universidad elitista y que acaba hasta con el apuntador, con katanas, pistolas, cuchillos o cualquier artilugio que tenga a mano.