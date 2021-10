Un nuevo caso de corrupción en Baleares se salda con ocho detenidos

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en las Islas Baleares acusadas de un presunto caso de corrupción. Entre los arrestados se encuentra la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) durante la legislatura del PP, Antònia Ordinas, a su esposa, la soprano Isabel Rosselló.



Según han informado la Jefatura Superior de la Policía de las Islas Baleares en un comunicado, Ordinas, Rosselló y las otras seis personas han sido detenidas en el marco de la "Operación Scala", iniciada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.



La Policía ha practicado, además, cinco registros en domicilios y sedes de sociedades en los que se ha intervenido diversa documentación que está siendo analizada, y no descarta nuevas detenciones.



El pasado abril, los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía investigaron una presunta malversación de fondos del Consorcio por parte de Ordinas, y del ex director general de Promoción Industrial del ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene. El Consorcio, dependiente de la citada Conselleria, presenta una deuda de 8 millones de euros acumulada durante la legislatura pasada.



Cruce de acusaciones



Este nuevo escándalo de corrupción ha suscitado un cruce de declaraciones entre el Gobierno balear y la oposición. El presidente del Govern, Francesc Antich (PSOE), ha declarado que las detenciones de Antònia Ordinas, ex alto cargo del partido del PP, y las del resto de implicados, demuestran que los controles de su Ejecutivo "funcionan".



El ex conseller de Industria y actual diputado del PP, Josep Joan Cardona, no ha tardado en responderle: asegura que el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares pasó auditorías todos los años "sin que se detectara ninguna irregularidad".



Tras su detención, el Partido Popular ha suspendido de militancia a la ex gerente.