El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha asegurado que el Estado "". Ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Antena 3, en la que le han preguntado sobre la posibilidad de una mayor de intervención en el sistema financiero en España. Ha recordado, además, que el Gobierno ha tomado medidas para ayudar a relanzar "determinadas actividades".

Eso sí, el responsable económico considera que el Banco Central Europeo debería "ir más lejos y facilitar más liquidez" a los mercados y por plazos "algo mayores" en el actual contexto de crisis financiera.



Solbes se ha mostrado convencido de que las autoridades estadounidenses han acudido al rescate de su sistema financiero "muy a pesar suyo" porque "su convicción profunda era otra", pero "no han tenido más remedio" dadas las difíciles circunstancias en las que se encuentra dicho sistema.

Ha señalado que, en cualquier caso, el modelo estadounidense es distinto al europeo y al español y ha expresado su deseo de que la operación de salvamento en Estados Unidos tenga éxito, lo que sería "enormemente positivo" en Europa y España.

El vicepresidente segundo ha apuntado que en el caso estadounidense "estamos hablando de mucho dinero", y el coste del rescate es similar al PIB español, además de reconocer que es "injusto" que los contribuyentes estadounidenses paguen ahora con sus impuestos los efectos de esta crisis financiera.



Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha pedido al Banco Central Europeo que rebaje los tipos de interés, actualmente instalados en el 4,25%, para paliar los efectos de la crisis.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde se ha referido a los últimos datos de superávit en las cuentas de la Seguridad Social, Corbacho ha asegurado que sería "prudente y saludable" una bajada en el precio del dinero.



UGT: "La economía de mercado no funciona"



El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha asegurado en una entrevista en Los Desayunos de TVE, que ha quedado demostrado que "la economía de mercado no funciona por sí misma" y ha abogado por una intervención gubernamental en los mercados.



En este sentido ha asegurado que en EE.UU "se está practicando el socialismo" y ha manifestado que la idea lanzada recientemente por el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de hacer un "paréntesis en la economía" refleja que "por primera vez un líder empresarial de primera fila dice la verdad: que la economía de mercado no funciona"..



El líder sindical ha asegurado que los trabajadores de nuestro país están "preocupados" y que "nadie había podido preveer una crisis de tal magnitud"