De compras por el Showroom de los jóvenes diseñadores de Cibeles Madrid Fashion Week

En Cibeles no sólo se puede ver moda sobre las pasarelas, también se puede ir de compras y que la prenda que adquieras te la venda directamente el diseñador. Es el Showroom de Ego, el certamen de jóvenes creadores de moda, que este viernes cierran la 48 edicción de la Cibeles Madrid Fashion Week.



Son 200 metros cuadrados al servicio de los promesas de la aguja y el hilo en España. Más de 40 diseñadores han colgado sus prendas a lo largo de las perchas que se suceden a izquierda y derecha a lo largo de un pasillo en forma de U. No todos desfilan esta vez, pero el Showroom les da la posibilidad de que el público conozca directamente sus propuestas.



Es la primera vez que El Ego se celebra en el mismo espacio físico en el que desfilan los 'consagrados' de Cibeles y todos tienen claro que todo son ventajas. Antes mostraban sus diseños en la sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, pero ahora en Ifema los medios de comunicación y el público en general se fija más en ellos.



En el Showroom, esta tienda especial, es posible comprar camisetas desde 25 euros, un abrigo único por 500 euros o una chaqueta de piel por 800. No todos venden al público. Algunos lo hacen sólo a tiendas.



Alberto Etxebarrieta, el creador de la firma Sinpatron, señala que al compartir espacio, compartes medios físicos, compartes medios de comunicación y también la afluencia de Cibeles. En su percha se pueden encontrar piezas únicas desde 300 a 600 euros, pero también camisetas a 60 euros o vestidos más a 150.



Al igual que Sinpatron, Joan Fábregas es otro de los diseñadores del Showroom que también desfilarán. "Alcalá 31 era muy acogedor, pero el backstage era muy pequeño". En la percha que le han adjudicado tiene colgados diseños antiguos. Los nuevos se verán esta tarde en El Ego.



Prendas que cambian de color



Esta vez, Fábregas juega con tintas termocrómicas que hacen que prendas que son negras adquieran otro color cuando entran en contacto con la piel con mayor o menor intensidad dependiendo de la temperatura del cuerpo.



Pero los hay que no desfilan como Fehr Farés, que presenta su primera colección bajo esta firma o Pedro García Martínez de Pedro y el Lobo, que valora que con el cambio de Alcalá 31 a Ifema y con propuestas como el Showroom más gente verá sus creaciones.



Arantxa Moreno, por su parte, de Antiatoms (la firma que tiene con Alejandra Salvatore y Sofía Uquillas) valora la oportunidad que Cibeles da a los jóvenes diseñadores. "El Ego apuesta 100%, sufragándolo todo. Es la mayor plataforma de ayuda que tenemos. En otras o te hacen pagar una cantidad por participar o dar el 50% de los beneficios que obtengas".