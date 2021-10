Hillary Clinton hace campaña por Obama entre los hispanos de Florida

La senadora demócrata por Nueva York Hillary Clinton ha dicho en el centro de Florida, ante un público hispano, que lo principal ahora es lograr que su ex rival, Barack Obama, gane las elecciones presidenciales.



Clinton se ha detenido en el Centro de Exhibiciones del Parque Osceola Heritage Park, en Kissimmee, hogar de muchos votantes de origen puertorriqueño, como parte de un recorrido de campaña que realiza en apoyo a la candidatura de Obama y que la llevará hasta la Bahía de Tampa, otro enclave de votantes de origen boricua.



"Mi relación con los hispanos viene de hace de mucho tiempo. Sé que son gente familiar, trabajadora que se merecen vivir el sueño americano para ellos y para sus hijos", ha aseverado Clinton, quien ha resaltado su amistad con los boricuas.



"Muchos de ustedes son de Puerto Rico, donde he vivido muchos momentos felices. Voy a estar en el Senado. Voy a luchar duro por ustedes. Siendo la senadora de Nueva York pongo mucha atención a Florida, porque es de allá (de Nueva York,) de donde muchos de ustedes han venido, pero necesito a un presidente que me ayude, y es por eso que les pido que apoyen a Obama", ha manifestado la senadora.



Clinton, quien desde las elecciones primarias no había visitado el centro de Florida, ha reconocido la importancia de este estado, al que se ha referido como "crítico", y a la zona como "la llave" en las próximas elecciones.



"Les estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron durante las primarias, y hoy estoy aquí con un simple mensaje: tenemos que trabajar lo más duro que podamos para elegir a Barack Obama como el próximo presidente", ha expresado la ex primera dama, quien ha arrancado gritos de apoyo por parte de los casi 500 asistentes



Ha enfatizado que, ante el fallo de la administración republicana en sacar el país adelante, estas elecciones de noviembre no sólo serán históricas, sino, según ha afirmado, "cruciales pues determinarán el futuro de ustedes y del sus hijos, por lo que la pregunta no es por quién estás, sino quién está ahí por ti", ha añadido.



"Barack Obama es mi candidato y espero que también sea el de ustedes. Yo hice campaña con él y en contra de él durante 16 meses; he visto su pasión y determinación, y en su propia vida es un ejemplo del sueño americano cumplido que también se merecen hacer realidad", ha dicho.



Un puente en la campaña de McCain



En el otro lado, en la campaña republicana, un "puente a ninguna parte", un proyecto en Alaska que acabó simbolizando el despilfarro público y al que la compañera de fórmula del republicano John Mccain, Sarah Palin, dijo haberse opuesto, se ha convertido en un nuevo motivo de enfrentamiento con el candidato demócrata, Barack Obama.



Un nuevo anuncio de John McCain, en el que él y su aspirante a la vicepresidencia, gobernadora de Alaska, se presentan como "inconformistas" que luchan contra los poderes establecidos al haber rechazado ella el citado puente, que nunca llegó a ver la luz, ha puesto en pie de guerra a la campaña del senador por Illinois.



La infraestructura, presupuestada en unos 400 millones de dólares, iba a unir la localidad de Ketchikan con una isla de 50 residentes.



La campaña de Obama ha dicho en un comunicado que es "mentira" la afirmación de que Palin se opuso al "puente a ninguna parte". Palin se opuso al proyecto en 2007, pero lo había apoyado inicialmente en 2006, cuando competía por el puesto de gobernadora. Su rechazo llegó después de que se desatase la polémica y después de que los fondos federales que planeaban ir a parar a la obra se destinasen a otros usos.



El tira y afloja sobre el citado proyecto se enmarca dentro de una polémica más amplia que gira en torno a los proyectos especiales que los legisladores respaldan para sus respectivos distritos electorales o estados.



Tanto McCain como Palin han criticado a Obama por la cantidad de fondos que ha solicitado para su estado de Illinois, a pesar de que bajo el liderazgo de Palin, Alaska ha solicitado 10 veces más fondos.