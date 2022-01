Emotivo homenaje a Benedetti en la presentación de su nuevo libro

Mario Benedetti ha sido homenajeado en el Centro Cultural de España en Montevideo con la presentación de su nuevo libro, Testigo de uno mismo, un poemario donde el escritor uruguayo retorna y se reafirma como una de las piedras angulares de la poesía latinoamericana.



"Me gustaría caminar y caminar/ aprendiendo de esquinas y portales/ recorriendo centímetros de mundo", hace profesión de fe Benedetti en su nueva obra. Este libro "es un poco el resumen de una carrera poética extraordinaria" y en él se contienen "los grandes temas de la poesía universal", afirmó en la presentación de la obra la novelista y crítica Sylvia Lago.



Una obra llena de sonetos y poemas



Testigo de uno mismo es el último escrito en la prolífica carrera literaria de Benedetti, que a sus 87 años es autor de más de 80 libros que tocan todos los géneros, desde la poesía a la novela, pasando por los cuentos, el periodismo y el teatro. Debido a su delicado estado de salud, Benedetti no estuvo presente en la presentación del libro , pero sí se pudieron escuchar sus palabras en un vídeo.



Su nueva obra se divide en tres partes, una primera compuesta de 80 poemas donde se mezcla el verso libre y la rima asonante, una sección segunda que alberga sus veinte Sonetos de un testigo, mientras que las últimas treinta poesías se agrupan bajo el título Siembras y cosechas, con una mayor flexibilidad de composición.



Montevideo se engalana para el estreno



El anuncio de la aparición del libro se convirtió en este mes de agosto en el principal acontecimiento cultural de Uruguay con las principales librerías de Montevideo engalanadas con esta primera edición. Además, desde hace unos días en las calles el viandante podía asistir a la lectura de los poemas de Testigo de uno mismo por actores de la Escuela de Arte Dramático de Montevideo.



La elección del escenario de la presentación del libro tampoco fue despreciable, como subrayó en el acto la directora del Centro Cultural de España en Montevideo, Hortensia Campanella. España fue "una patria suplente" para Benedetti, su cuarto lugar de exilio, explicó Campanella, para quien el autor de La tregua le ha dado "mucho" a los españoles, "sobre todo a los jóvenes".



Reconocido en todas partes



En el homenaje también leyeron sus poemas, además de Sylvia Lago, los poetas Rafael Courtoisie y Elder Silva, mientras los acompañaba a la guitarra el cantautor Daniel Viglietti, un gran amigo de Benedetti. Benedetti "ha sido paradigmático en todos los géneros" y "ha transformado la cotidianeidad en poesía", comentó Courtoisie.



Los tres escritores destacaron ese sentimiento de recogimiento que marca la nueva obra de Benedetti, que cubre con la patina de la experiencia y de cierta melancolía el compromiso social de un escritor que siempre se alzó contra los opresores de todo tipo.



"Acontece la noche y estoy solo/ cargo conmigo mismo a duras penas/ al buen amor se lo llevó la muerte/ y no sé para quién seguir viviendo", dice Benedetti. Parece recordar aquí a su esposa, Luz López, fallecida de Alzheimer en abril de 2006 y cuya falta "es el motivo de su tristeza", explicó Sylvia Lago. Benedetti "no es sólo una extraordinaria estética. Es una ética", añadió Lago.