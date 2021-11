El periódico inglés The Mail on Sunday ha publicado la identidad de Banksy, uno de los más famosos artistas callejeros del mundo, cuyo nombre y apellidos eran una incógnita.

El nombre de este grafitero es Rober Gunnigham, según informaciones del citado periódico inglés. Esta publicación se ha basado en que algunos conocidos de Gunningham le reconocen en una fotografía de Bansky tomada en Jamaica en 2004.

Según estos datos, el famoso artista es una persona de 34 años que fue a un colegio privado de Bristol.

Sin embargo, no hay una confirmación oficial de estas informaciones. "Diré lo que siempre digo: nunca confirmo ni desmiento estas historias", ha señalado la portavoz de Bansky a la BBC. Asimismo, los padres dicen no reconocer a esa persona de la fotografía e incluso la madre afirma no haber tenido nunca un hijo.

La imagen en la que se basan estas especulaciones apareció por primera vez en varios medios ingleses en 2004 y ya entonces el representante de Banksy dijo que la persona de la fotografía no era su cliente.

Dos años depsués, Banksy insistió en que el público no descubriría nunca su identidad ya que "no tengo ningún interés en que se me conozca", según declaró a la revista Swindle.

Un artista reconocido y controvertido

El arte que realiza este artista callejero ha hecho que sea mundialmente conocido y que tenga entre sus principales clientes a por muchos personajes famosos como Brad Pitt, Angelina Jolie y Christina Aguilera. En una subasta realizada en enero, se llegó a pujar 208.100 libras por uno de sus grafitis.

Pero, además de su talento, Banksy es conocido por otras "proezas" mucho más polémicas, como por ejemplo dejar una muñeca hinchable vestida como un prisionero de Guantánamo en Disneyland, en California.

Su fama ha hecho que se especule mucho con sus datos biográficos. Se decía que había nacido y crecido en Bristol; que su nombre podría ser Robin Banks,... Sin embargo, ninguna de las informaciones vertidas sobre su persona han sido confirmadas por nadie de su entorno.