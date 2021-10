Cayetano Rivera Ordóñez, heredero de una saga de toreros inigualable, ha toreado hoy en Las Ventas de Madrid por primera vez. Sin embargo, la confirmación de alternativa no ha traído suerte al matador, que sólo ha podido llevarse una oreja tras torear aceptablemente al natural al segundo de su lote.

La enorme expectación levantada por la presentación de Cayetano en la primera plaza del mundo se ha visto defraudada en parte. A pesar de su buena intención y de su exquisita figura, el hijo de Paquirri no se acopló bien con el toro de la confirmación y estuvo torpe con la muleta, repetidamente enganchada. En cambio, con el segundo, del hierro de Núñez del Cuvillo, como todo el encierro, estuvo mucho mejor y encadenó unas buenas series de derechazos que hicieron vibrar a la plaza. Con la izquierda no estuvo tan acertado y, para colmó, pinchó a la primera. Corrigió con una buena estocada y la plaza, entregada, le concedió una oreja que quizás no merecía.



El interés por ver a Cayetano ha sido enorme. Hermano de Francisco Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri, nieto del maestro Antonio Ordóñez y sobrino nieto del genial Luis Miguel Dominguín, este matador ha llegado muy tarde al mundo de los toros. Sin embargo, tanta sangre taurina ha acabado saliendo a la luz y, aunque cultiva otras facetas, como la de modelo, Cayetano es un torero de hechuras clásicas y buenas maneras. Además, hace gala de un valor extremo.



Con este reclamo, no era de extañar que la tradicional Corrida de la Beneficencia registrase un lleno absoluto. El 'todo Madrid' se ha dado cita en las gradas y no han faltado políticos, empresarios y gente muy conocida. En el palco real, el Rey Juan Carlos, junto con Esperanza Aguirre, presidía el festejo.



Morante, otra oreja

El resto de la corrida también tenía interés. Además de Cayetano, el cartel contaba con Morante de la Puebla y José María Manzanares. El sevillano estuvo terriblemente mal con el primero, que sólo le reportó pitos y abucheos. En cambio, Morante sacó su famosa vena artista con el segundo y estuvo muy bien con el capote, que le permitió firmar dos buenas verónicas. Con la muleta no estuvo tan bien, pues nunca fue capaz de templar al toro. Aun así, la plaza le dio una oreja.



Quizá lo mejor de Morante estuvo en los quites. Hizo dos espectaculares por verónicas al cuarto y otro por chicuelinas al sexto que fue contestado gallardamente por Cayetano. Las ajustadas gaoneras del nuevo 'doctor' merecieron el aplauso y el respeto del público.



A Manzanares le ha fallado el ganado, que no le ha dejado lucirse. A pesar de eso, el diestro alicantino ha dejado buenos detalles.