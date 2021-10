El grupo Coldplay iba a lanzar mañana el primer videoclip de su último LP, pero alguien se les adelantó colgándolo en la Red. El grupo musical británico, ni corto ni perezoso, ha contraatacado colgando a su vez otra versión más desenfadada y gamberra. Lo más curioso es que la nueva versión se busca con más interés que la versión inicial.

El grupo británico se había sumado recientemente a la moda de adelantar su nuevo trabajo en internet. Los fans del grupo de Chris Martin podían descargarse "Violet Hill", de su nuevo álbum Viva La Vida or Death And All His Friends de forma gratuita a través de su web durante una semana.