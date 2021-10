En busca de la crítica perdida; así andan millones de seguidores de Indiana Jones, a la espera de que se estrene la cuarta entrega del arqueólogo aventurero tras 19 años desde que se enfrentase a la búsqueda del Santo Grial.

Y en el papel de villano huidizo, el director Steven Spielberg, que no está dispuesto a permitir que se filtre ni un solo detalle de la película hasta que se pre-estrene en Cannes el próximo 18 de mayo, cuatro días antes de su estreno mundial.

Sin embargo, la legión de ávidos fans ha encontrado una rendija por la que colarse, reseñas anónimas en Internet que no han sido muy benévolas con la película.

Secretismo con ayuda de los tribunales

Son muchos los casos que demuestran que Spielberg es especialmente meticuloso en lo que se refiere a manejar los tiempos en el lanzamiento de sus superproducciones (incluyendo el reportaje en el Vanity Fair de febrero con fotografías del reparto). Como cuenta The New York Times, el mismo Marvin Levy, que es desde hace treinta años agente publicitario del cineasta, todavía no ha visto la película.

Que se lo digan a Tyler Nelson, un extra de 24 años que trabajó en el rodaje de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal y que en septiembre de 2007 rompió el acuerdo firmado de no desvelar detalles de la trama al conceder una entrevista al periódico de su localidad, el Edmond Sun de Oklahoma. Un tribunal le cerró la boca a él y todo aquel que tuviese la tentación de hacer lo mismo.

Pero las filtraciones comienzan a producirse. El pasado jueves, un anónimo comentarista de un foro de Internet colgaba en la página Ain't it cool una crítica negativa de la película (comentario del 8 de mayo a las 12.53 horas, contiene spoilers). "Esta es la película de Indiana de la que teníais pavor", decía un comentarista que firmaba como ShogunMaster.

Este ShogunMaster, con el que se puso en contacto el Times, se confesó como un ejecutivo del cine que vio la película en un pase para exhibidores esta misma semana. Unas horas después, aparecieron en la Red otras críticas semejantes, aunque menos duras.