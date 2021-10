La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que en el próximo Congreso del Partido Popular, que se celebrará en junio, votará a Mariano Rajoy para que siga al frente de esta formación y ha reiterado que no tiene intención de presentar una candidatura alternativa. Sin embargo, Aguirre ha comentado que no es una decisión inamovible. "Inamovible, inquebrantable, pues no. Qué sé yo, quedan dos meses, ¿usted sabe lo que puede pasar en dos meses?"

"Pues sí, efectivamente", ha respondido Aguirre a la pregunta de si respaldará a Rajoy, realizada por Ana Pastor, conductora de 59 segundos, donde la presidenta de Madrid ha debatido con los periodistas invitados al programa, en medio de la tormenta que se ha desatado en el Partido Popular tras el cruce de declaraciones e insinuaciones sobre si se presentará o no como candidata a la presidencia del PP.

Ya en su primera intervención ha repetido el discurso pronunciado durante la mañana y ha asegurado que no tiene "ninguna intención de presentarse" al Congreso para rivalizar con Rajoy. En este sentido, ha subrayado que, de hecho, no "ha llamado a ninguno de los compromisarios electos" necesarios para presentar la candidatura.

"Rajoy tiene todo lo que hay que tener para ser el candidato idóneo" en las elecciones presidenciales de 2012, según Aguirre, quien, sin embargo, ha pedido analizar por qué el PP ha perdido las elecciones generales y ha señalado que su respaldo no es definitivo: "Adhesiones inquebrantables no las quiero ni para mí", ha comentado.

Aspiraciones colmadas

"Soy una de las personas que más da la cara. Soy muy clara", ha comentado Aguirre, en referencia a sus posibles aspiraciones a la presidencia del PP. "Yo no he llamado ni a uno siquiera de los compromisarios [para el Congreso], ya que no ha entrado en mi cabeza presentar una candidatura alternativa".

Aguirre, recurriendo una vez más a los símiles de naipes, ha negado además que aspire a la presidencia del Estado: "He dicho muchas veces que no quiero ser presidenta del Gobierno; he sido la primera ministra de Educación, la primera presidenta del Senado, la primera presidenta de la Comunidad... mis ambiciones personales están satisfechas".

Aguirre, además, ha afirmado estar "especialmente cómoda" en el Partido Popular y ha admitido que el actual período previo al Congreso es "un momento importante", aunque no sabe si es el más crítico desde la refundación del partido en 1989: "Puede ser, no me atrevo a decir un si o un no".