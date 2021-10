La dirección federal de Izquierda Unida no acepta que los concejales de Ezquer Batua en Mondragón no apoyen la moción de censura planteada contra la alcaldesa de la localidad. Gaspar Llamazares ha avisado hoy a los ediles de que, si no rectifican y apoyan la moción, "estarán políticamente fuera de IU" y la federación tomará las medidas legales necesarias para expulsarles de hecho.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Llamazares ha explicado que la dirección federal de su partido, debido a su compleja estructura de coalición, no tiene los "mecanismos reglamentarios ni estatutarios" para ordenar su expulsión inmediata, pero avanzó que hará lo necesario para que "la evidencia política se transforme en un hecho real".

Fuentes de IU explicaron que Ezker Batua reformará en su próxima asamblea los estatutos de la federación para que las asambleas locales no tengan competencias en temas que sobrepasan el ámbito municipal, como sería este caso. Las decisiones en esta materia quedarían en la federación, en ningún caso en la dirección federal.

Llamazares considera un "gravísimo error" la decisión de los concejales de Mondragón de no reprobar a la alcaldesa ni suscribir la moción de censura contra ella. "No pueden consentir que una alcaldesa que no se compadece por un ciudadano de su municipio continúe en su cargo, por razones éticas y políticas", ha señalado el líder de la coalición.

Llamazares también ha recordado que él mismo acudió a Mondragón después del atentado, en la jornada de reflexión, "y me solidaricé en unas condiciones muy difíciles con mis compañeros. Exijo el mismo grado de lealtad".

Además, Llamazares ha querido defender la posición de su partido ante el conflicto de Mondragón. Así, ha asegurado que no ha habido ningún cambio de posición en la dirección federal ni en Ezker Batua, pues ambos "desaprobaron" la decisión de los concejales de Mondragón de facilitar la alcaldía de ANV, pero ahpora la situación ya es "inaceptable", pues se ha puesto de manifiesto la posición de la alcaldesa.

La moción de censura ha sido planteada por PNV y PSE después de que la alcaldesa de Mondragón se negase a condenar el atentado contra Isaías Carrasco, el ex concejal socialista asesinado por ETA el día 7 de marzo.