Moción que ahonda en el victimismo de los abertzales

La Presidencia de Ezker Batua-Berdeak ha asegurado que no puede actuar contra la asamblea de EB de Arrasate si mantiene su negativa a apoyar la moción de censura contra ANV presentada por PSE-EE y PNV porque, según los estatutos del partido, esa decisión es competencia exclusiva de la asamblea local.

"No podemos hacer más que instar a que modifiquen su postura y decir que no lo compartimos", ha afirmado el portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, en una rueda de prensa en Bilbao.

Arana ha dicho que en la próxima Asamblea General del partido, a finales de mayo, propondrán una modificación de los estatutos para que este tipo de cuestiones de "ámbito supramunicipal sean competencia del conjunto de la organización y de sus máximos órganos de dirección y no de las asambleas locales".

EB-Zutik de Mondragón (Guipúzcoa) declaró el martes que no creía que "haya elementos nuevos que inviten a modificar" su postura contraria a respaldar una moción de censura contra la alcaldesa de la localidad, Ino Galparsoro (ANV).

El análisis considera, no obstante, el asesinato por ETA de Isaías Carrasco, militante del PSE, el pasado 7 de marzo como "vil y absolutamente deleznable" y se refiere en duros términos a ETA, a la que en llega a calificar de "movimiento totalitario".

El escrito considera que la finalidad de la moción de censura "es la ocupación del poder", ya que "desde el primer día de la legislatura el PSE-EE ha arado el campo, ha intoxicado y ha maniobrado en busca de un escenario político , que no social, que le permitiese asaltar el poder con apoyos contra natura ".

La asamblea local de EB-Zutik de Arrasate considera que la "finalidad real" de esta moción de censura es "el poder por el poder" y asegura que no puede ser partícipe de "estrategias que sólo busquen la ostentación de poder". Las asambleas locales de EB-Berdeak y de Zutik hacen esta reflexión en un comunicado interno que fue elaborado hace tres semanas.

Moción que ahonda en el victimismo de los abertzales

La coalición considera que la moción de censura no responde más que a "una ocurrencia gestada en los despachos del PP y del PSOE, acompañada por los medios de comunicación afines", que EB no debe "compartir" para no ser partícipe "de nuevos impulsos políticos similares al sumario 18/98, al caso Egunkaria, al procesamiento del lehendakari y a la inhabilitación de Kontxi Bilbao".

El texto subraya que "la senda de la moción de censura en nada ayuda en el camino de la pacificación y normalización política" y "sí ahonda en la victimización de la izquierda abertzale oficial", además de ofrecer "argumentos a la base social de ETA" cuando el planteamiento de la izquierda debe ser "un progresivo proceso de deslegitimación del terrorismo y de quitarle cartas" a la banda.