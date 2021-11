Veltroni, la esperanza de la izquierda

Walter Veltroni, político y periodista, 52 años, nacido en Roma, considerado el Obama italiano, y admirador de la política de Kennedy, es el candidato de la izquierda italiana con más opciones para liderar el cambio.

Casado y con dos hijas, su lema es Si puó fare, a semejanza del Yes, we can (Sí, podemos). Tras 15 años de caos en Italia, Veltroni se presenta al frente del recientemente creado Partido Democrático con un discurso cercano al pueblo, atento a las cuestiones sociales y medioambientales.

Escritor y cinéfilo

A sus mítines han asistido cientos de jóvenes atraídos por una política que les promete nuevos campus, nuevos programas educativos y promoción de la cultura. Precisamente la cultura se ha convertido en una de las bazas fuertes de Veltroni, apasionado de la literatura y del cine. Es el creador del Festival de Cine de Roma y ha escrito más de 20 libros, algunos de ellos, como ¿Forse Dio é malato. Diario di un viaggio africano¿ o ¿La scoperta del alba¿ estuvieron en las listas de los más vendidos en el país.

Político y periodista

Se trata del nuevo rostro capaz de echarle el pulso a Silvio Berlusconi. Pero su carrera política empezó hace tiempo. En 1987 logra su primer escaño como diputado con el Partido Comunista Italiano (PCI), aunque ha declarado no sentirse nunca comunista. Entre 1992 y 1996 dirigió el diario L'Unitá de los Demócratas de Izquierdas, y de 1996 a 1998 fue ministro de Cultura con el primer gobierno de Romano Prodi.

En el 2001 Veltroni llega a la alcaldía de su ciudad natal, Roma, y lo hace con el 53% de los votos, un cargo que revalida en el 2006 con nada menos que el 61,4%. En febrero de este año renuncia al puesto para presentarse como el candidato de centro-izquierda a primer ministro de Italia.

Esta semana, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero mostraba su apoyo a Veltroni señalando que "es el líder moderno y europeísta que necesita Italia". Un mensaje que el Partido Democrático ya ha colgado en su web. También esta semana pudimos ver como el actor estadounidense George Clooney se tomaba un café con Walter Veltroni en Milán. Y es que la de Veltroni es una campaña muy similar a la de Barack Obama.