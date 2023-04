"LA RABIETA DE PATRICIO"

(Música suave)

¡Listo para servir!

(Campanilla)

Crustáceo Crujiente, dígame.

¿Hola?

¡Suena a campanillas de trineo! ¿Eres tú, Papá Noel?

¡Ay!

Aún sigo oyendo las campanillas.

(Campanilla)

Aquí no hay campanillas.

¡Esto es grave!

¿Dónde crees que vas en horario de trabajo?

Lo siento, señor Cangrejo, pero debo ver a un otorrino,

llevo toda la semana oyendo campanillas en mis oídos.

Para el carro, chico. No tienes acúfenos.

¿Seguro? No.

Llevo toda la semana tocando esta campanilla.

Lo hago para condicionar a los clientes.

Cada vez que la oyen, les entra hambre de burguer cangreburguer

y vienen al Crustáceo Crujiente.

¡Ah!

No lo entiendo. Observa.

Primero, los condiciono mientras comen.

Largo, Cuasimodo.

(RÍE)

¡Voy a zurrar a ese tipo! -Ahora no, cielo.

Piensa en los niños. -Tienes razón, cariño.

¿En qué estaría pensando? ¡Niños, id a zurrar a ese tipo!

¿Eh? ¡Ah!

(ERUCTA)

Este ya la ha oído antes.

Mira lo que hace cuando la oye.

Quiero otra burguer cangreburguer

y un cubo para mi saliva.

¿Puedo tocar la campanilla? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?

Puedes hacer aún algo mejor.

Puedes tocar la campana grande.

¡Ah!

(GRUÑE)

(Campanadas)

(Silbato)

(Campanadas)

Burguer cangreburguer, burguer cangreburguer.

(Campanadas)

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(Campanadas)

(AMBAS) Burguer cangreburguer.

Burguer cangreburguer.

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(Cajero)

(Golpe)

¡No!

¡No! ¡No, no, no, no, no!

(Gritos)

¡No!

¡No!

¡No, no, no, no, no!

(Gritos)

¡No, no, no, no, no! ¿Qué te ocurre, chico?

¡Ay! ¡No, no, no, no, no!

Ha perdido la cabeza. Nunca tuvo cabeza.

Esto ya lo he visto, y sé qué hacer.

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no! ¡Toma!

Cuando tiene una rabieta así, lo único que consigue calmarle

es la gelatina de medusa en el estómago.

Y cuando se le pasa, apenas recuerda algo.

Hola, amigo. ¿Mejor así? ¿Qué es lo último que recuerdas?

Recuerdo oír una campana.

"Cuando era una estrella de mar pequeña y me tocaba bañarme,

mis padres siempre tocaban una campanilla".

La hora del baño, hijo. "Yo no quería bañarme".

¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no!

(LLORA) ¡No, no, no, no, no!

Después de eso, lo único que recuerdo es nada.

Es el momento de que tome la iniciativa y ayude a mi amigo.

Voy a silenciar todos los timbres, campanas y campanillas de la ciudad,

comenzando... ¡por esta!

(RÍE) Y esta también.

Espera, ¿cómo te has vuelto tan fuerte de repente?

Gracias al poder de la amistad. (RÍE)

Andaos con cuidado, campanas de Fondo de Bikini,

Bob Esponja está a punto de silenciar toda campana,

cascabel, timbre y campanilla de la ciudad.

Adiós a un tipo guapo y encantador.

Adiós a mi gran negocio de la campanilla.

Escucha, Patricio, he estado escuchando

tus movimientos impresionantes durante tu... pequeña acrimonia.

¿Mi pequeña "macarronia"? Sí, justamente.

Y creo que conozco la forma de recuperar todo el dinero

que voy a perder. ¡Un millón de dólares

para el aspirante que derrote a Harry,

"El riesgo para la salud", en un combate!

(RÍE)

(Música animada)

HARRY "EL RIESGO PARA LA SALUD", ESTA NOCHE

¡El pretzel no, ten piedad!

(HARRY GRUÑE)

(HARRY RÍE)

(Tripas)

Eso me recuerda que aún tengo hambre.

¿Tiene más pósteres? Sáciate.

Vamos a nadar en pósteres.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

(Campana)

(Música heroica)

¡Por mi amigo Patricio!

(Gritos)

(GRUÑE)

(Chillidos de mono)

¡Por mi amigo Patricio!

(Mugido)

¡Por mi amigo Patricio!

(Ladridos)

EL EJÉRCITO DE REDENCIÓN

¡Por Patricio!

(Bocina de yate)

Atención, Patricio, hay que moverse.

¿Vamos a cambiar de asiento? ¡Sí!

Te encontré el mejor del local.

¡Uh, este es el mejor asiento del local!

¡Es como en 3D!

¡Casi puedo extender el brazo y tocar al árbitro!

¡Ah, qué susto!

¡Nuestra próxima víctima..., perdón, aspirante, es...

Patricio Estrella!

(RÍE) ¡La próxima víctima se llama igual que yo!

Sí, qué raro, ¿verdad? (RÍE)

(Música animada)

¡No, no, no, no, no!

Parece que el aspirante está protagonizando

un gran combate contra sí mismo.

¡No, no, no, no, no! ¿Pero qué pasa?

¡Ah!

Pío, pío, que yo no he sido.

(RÍE) ¡No, no, no, no, no!

(GRUÑE)

¡No, no, no, no, no!

(GRITAN)

(GRITA)

(RÍE)

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

Amigos, parece que el combate ha terminado.

¿Qué ha pasado? Que me he hecho rico.

(Campana)

¡No!

Oh.

¡No, no, no, no, no! (GRITA)

¡Lo he conseguido, amigo!

GANADOR

¡Lo logré! He silenciado todas las campanas de la ciudad

para que no tengas más rabietas, amiguito.

Gracias, mi mejor amigo.

No me importan las campanas ni condicionar a mis clientes.

¡Porque tengo un millón de dólares!

(RÍE)

(Timbre)

(Música animada)

¡No, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no!

(BALBUCEA Y LLORA)

Hola, hijo, te he visto luchar hoy. -En la tele. Estamos muy orgullosos.

Hola, señor y señora Estrella. Sé que quieren mucho a su hijo,

pero le perjudicaron mucho tocando la campanilla

cuando era la hora de su baño. ¿Qué? Nunca tocamos una campanilla.

-No, nunca. ¡No, no, no, no, no!

¿Nunca tocasteis una campanilla?

No. ¿No te acuerdas? Estrujábamos tu patito de goma.

¿Mi patito de goma? Ay.

Sí, este. (SUSPIRA)

Eso te llega a la cocina del corazón,

¿verdad, señor Cangrejo?

(SOLLOZA) Creo que puedo unirlos con celo.

Mi patito. No sé si seguirá haciendo "cua-cua".

(Cua-cua)

¡No, no, no, no, no!

Otra vez con lo mismo.