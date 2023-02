"CALAMARDO QUIERE A PATRICIO"

(Música)

(Música)

(RUGE)

¡Silencio ahí abajo o llamo a la Policía!

(A LA VEZ) ¿Qué?

¡He dicho silencio ahí abajo o llamo a la Policía!

¡Ay, ay, ay!

(Música)

¡Mi casa, mi refugio, mi vida!

(A LA VEZ) Qué pena, qué pena.

¿Y con quién vas a quedarte hasta que encuentres

una nueva casa, Calamardo? Conmigo o con Patricio.

No me quedaría con ninguno de vosotros dos

aunque el océano estuviera en llamas

y fuerais los dos únicos con agua.

Hay posibilidades.

(REFUNFUÑA)

(Música)

(Música)

Dormir a la intemperie no es tan atroz.

(Música tensión)

Es muy atroz.

Oh, no, supongo que será Patricio.

(Música)

¡Ven acá pa'ca!

¡Ja, identifícame!

¿Patricio?

Eso es. ¿Puedo saber quién está llamando?

Ah, hola, Calamardo.

Escucha, he decidido aceptar tu generosa invitación.

¿Qué dices de mi generador de vitaminación?

¿Habrase visto? ¡Me quedaré contigo, zoquete!

Es decir, si me aceptas.

¡Viva! Calamardo se queda en casa, Calamardo se queda en casa,

estoy entusiasmado... (FARFULLA)

Oh...

Puedes dormir en mi cama, Calamardo, viejo amigo.

Bueno, quizá, a fin de cuentas, quedarse aquí no está tan mal.

Duerme bien, que las termitas no te muerdan.

¡Y si te muerden, vengo y las machaco!

(SUSPIRA) Ay...

(Música)

(RONCA)

¿Una gotera en la roca?

(Música)

¡Bobo titánico, baja de ahí ahora mismo!

¡Yo las machacaré por ti, Calamardo!

¿Calamardo, dónde estás?

En tu ombligo.

(Música)

(RÍE) Qué cosquillas.

(Gallo)

(BOSTEZA)

¿Pero esto qué es?

(Música)

Calamardo, ¿esto lo has hecho tú?

Me figuré que si tenía que quedarme aquí

debería hacerlo un lugar habitable. ¿Tarta de manteca?

Si me haces tarta de manteca todas las mañanas,

Calamardi, puedes hacer todo lo que quieras.

No, no, no, no,

la cuchara de los buenos modales

y come como un caballero.

Ah, un caballero.

Mírame, zoquete.

Un caballero come así.

(Música)

¡Por el Santo Fletán! ¿Es posible que aprenda algo?

Puedo moldearte,

puedo convertir ese pegote de arcilla

en un pulpo sofisticado,

te convertiré en el compañero de casa más tolerable

de todos los tiempos.

Serás mi compi estrella maestra.

Más tarta de manteca, por favor.

(Música)

¡Oh!

(Continúa la música)

(RÍE) ¡Oh!

(Continúa la música)

(Música)

Hola, amantes de la cultura,

y bienvenidos a nuestro quiosco con clase.

Soy Calamagda Hullart,

y este es mi protegido, Patricio Panart.

Me enseñó todo lo que soplo.

Y ahora, prepárense para...

(A LA VEZ) Sentir el arte.

(Música)

(PÚBLICO) ¡Oh!

(FARFULLA)

(VITOREAN)

(Continúa la música)

¿Qué?

Miradme todos, ahora os deslumbraré a todos

con mi danza interpretativa.

(Música)

(Abucheos)

Me toca.

(Música)

No sabía que Patricio bailase como un ángel.

¡Bravo, bravo!

Señor Cangrejo, se le ha caído esto. ¡Uy! Dame.

¡Patricio Panart, Patricio Panart!

Haces mejor de Calamardo que el propio Calamardo.

(IMITA) ¿En serio?

(RÍEN)

Eh, deja de hacer esos ruidos, esos son mis ruidos.

Ah... Ah...

¿Eh? ¿Eh?

¿Ei? ¿Ei?

¿Ohu? ¿Ohu?

Eh, Patricio es el mejor Calamardo.

(Música, vítores)

Dime, Calamardo, ¿qué piensas de tu nuevo protegido?

¿Mi nuevo protegido?

¡Apesta! Y no es mejor que yo,

es un impostor.

Bueno, si Patricio hace un Calamardo mejor,

quizás tú harías un Patricio mejor.

Desde luego que yo haría un Patricio mejor.

¡Espera, ya lo tengo! Así escarmentará.

¡Oh, gracias, Bob Esponja!

Espera un momento, Calamardo, se te ha caído el que...

A LA MAÑANA SIGUIENTE

(VOZ DE CALAMARDO) Veamos, Patricio,

ha llegado otro día encantador en el jardín de flores

de la vida.

(Música tensión)

Me encanta tu ladrillo, me encanta tu ladrillo.

Me encanta tu ladrillo.

Patricio, cabeza de alga, ¿qué le has hecho

a mi preciosa casa, eh?

Define hecho.

¡No te lleves mi arte a la nariz, cretino!

Quizá algún día lo necesite.

Ah, tocaré mi vieja barra de regaliz,

que siempre me calma los nervios.

(Música tensión)

No sabe a regaliz.

¡Mi clarinete, no!

Perdón, ¿quieres un poco?

La cuchara de las buenas maneras regresó y dijo:

"Come como un caballero".

(Murmullos de Bob Esponja)

Me voy a jugar con mi mejor buen amigo Bob esponja.

Eso, juega con él,

mientras yo me echaré una Patri-siesta.

(Música)

(Risas)

¿Qué están tramando ahora esos dos zopencos?

Ey, te dije que harías fenomenal de Patricio, Calamardo.

(RÍE)

¡Bajad el volumen los dos!

Hola, Patricio. A cubierto.

(A LA VEZ) En el blanco.

¡He dicho que os calléis los dos o llamo a...!

(FARFULLA)

(Música)

(RÍE)

¡Allá que voy!

¡Vuelve a ser Patricio por fin!

(A LA VEZ) ¡Mira eso, Calamardo!

(Música)

¡Es la casa nueva que pedí! ¡No más Patricio!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Bravo!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Hurra!

Buenas noches, Bob Esponja. Buenas noches, Patricio.

(A LA VEZ) Buenas noches, Calamardo.