-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

PERDIDO EN EL TIEMPO

(RÍE) -¡Deprisa, Patricio, es casi la hora de la justa!

(RÍE) -Estoy detrás de ti.

(TOCA LA TROMPETA)

-Bienvenidos a los momentos medievales.

Se encuentran a solo 20 pasos de vago de las espadas,...

...la hechicería y la mala higiene. (RÍEN)

-Por aquí, por favor.

-Disculpe, buen hombre, creo que quería decir: por estos lares.

(RÍEN)

-Algún día, pero hoy no.

-¿Cómo está ese muslo, Patricio? -Yo creo que está chachi.

(TOCAN LA TROMPETA)

(RONCA)

-¡Despierta! ¡Se supone que debes anunciar el torneo de justas!

(TOCAN LA TROMPETA)

-Buenas noches, fieles asistentes a los momentos medievales.

(ACLAMAN)

Por real decreto pedimos que dos miembros de la audiencia...

...se adelanten y participen en la justa real.

-¡A mí, al rubiales! -¡Aquí estamos!

¡Yo! -¡Al amarillo!

-Muy bien. La estrella rosa y la esponja amarilla...

...son nuestros afortunados concursantes esta noche.

¡Hurra!

(Aplausos)

-¿No es emocionante, Patricio?

Pensar que veremos la justa así de cerca...

-No verán la justa, participarán en ella.

-¿Sabes montar en caballito de mar? -No.

-Señor caballito, es usted amable con los principiantes, ¿verdad?

¡Aaah!

-¿Qué haces? ¡Ah!

¡Bob Esponja, socorro! -¡Arráncale la cabeza!

-Supongo que no sería un buen momento...

...para pedir un descanso para ir al baño.

¡Ah! -¡Ay!

¡Aaah!

-¡Patricio!

-Por fin he parado.

-¡Aaah!

Algunos empleados del restaurante han venido a ayudarnos.

-Arrestad a esos caballeros traidores por cometer el acto...

...de brujería de caer del cielo. -¡Guau!

Sí que lo hacen auténtico. Saludos amigos caballeros.

-¡Silencio, infiel! -¡Ah! Ya lo entiendo.

-Buenas noches, señores.

Pasaréis muchas más aquí dentro. (RÍE)

-¡Caramba! Este atrezo es muy convincente.

(Música)

-¡Maldito sea este condenado instrumento!

Si nunca aprendo a tocar, que mi propio tataratataranieto...

...sea maldito diez veces. -Calamardo, ¿qué haces aquí?

-¿Habláis quizá conmigo? (RÍE) -Muy buena, Calamardo.

"¿Habláis quizá conmigo?". (RÍE)

-No se burle, joven señor, me ha confundido con otro.

Yo soy Calamardi, el bufón real.

O lo era hasta que la fastidié de una manera real.

-¡Guau! ¿Qué hiciste?

-Se lo mostraré.

Yo era el bufón favorito del rey, yo le llenaba de risas.

Entonces, la lié.

Un mal chiste conté y ahora cuelgo de una vieja viga.

(Tripas)

-¿Qué tiene que hacer un hombre para conseguir un muslo por aquí?

¡Me muero de hambre! -Pues esperar sentado.

Tendremos suerte si nos dan de comer para el siglo XII.

-Aquí se toman su papel muy en serio.

-¿Qué es eso? -Ay...

El malvado dragón ya está aquí.

Mirad cómo gritan todos en el pueblo.

Mirad cómo intentan todos correr.

Os digo que esto no puede ser divertido.

El dragón todo lo quemará. El valle entero quemará;...

...escuela, hospital, asilo,...

...incluso la vieja bolera.

-¡La bolera no!

(LLORA)

-Caballeros, bufones, dragones, boleras medievales...

¡Siglo XII! ¿No te das cuenta, Patricio?

¡Estamos de verdad en la época medieval!

-¡Oh, no! Creo que me dejé el grifo abierto en casa.

-El rey quiere hablar con vosotros dos.

(RÍEN)

-Espera. No nos iremos sin Calamardi.

-¿Y por qué tiene que ir él? -Porque...

...a Calamardi se le han ocurrido unas canciones brillantes para...

...el rey y debe oírlas. ¿Verdad, Calamardi?

-Desde luego. (HACE SONAR EL INSTRUMENTO)

-Deberías esperar a que el rey pueda oírlo.

-Lo que queráis. No sabéis lo que os estáis perdiendo.

-¡Oh!

¡Pobre de mí!

¡Pobre de mí!

¿Qué hago? ¿Qué hago?

-Padre, ¿qué te pasa ahora?

-Lo mismo de siempre, hija,...

...ese malvado dragón ha destruido la mitad de mi reino.

No habrá ciudadanos a los que cobrar los impuestos.

Ninguno de mis caballeros ha sido capaz de derrotarle.

¡Aaah! -Padre, recordad, vuestra tensión.

No querrás otro tratamiento con sanguijuelas, ¿verdad?

(MAÚLLA)

-Alteza, el señor de las mazmorras ha traído a los prisioneros...

...que usted pidió. -No que quedes ahí, que entren.

-Alteza, enseguida.

-Hola, señor Cangrejo.

-¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono, bellaco?

Soy el temido gobernante del reino y se me trata como tal.

-Perdón.

-¿Y por qué habéis vuelto a traer a este bufón al salón del trono?

-Si su majestad fuera tan amable, tengo una canción...

...que puede responder a todas sus preguntas.

-Vale, vale. Pero es tu última oportunidad.

-Gracias, señor. No le decepcionaré.

Escuche, rey, debo cantar. Usted es mejor en todo,...

...porque dejó que un dragón quemase nuestra bonita ciudad.

Fue culpa suya. Es una pena.

Su majestad incline su cabeza avergonzado.

Su majestad incline su cabeza avergonzado.

(TARAREAN)

-Guardias,...

...envíen a estos calumniadores a la guillotina.

(GRITAN)

-Espere, no lo entiende, no somos de aquí.

-Eso es porque sois brujos mandados por Planktonomón...

...para acabar conmigo. -No, somos viajeros del tiempo.

(GRUÑE) Ayúdame, Patricio.

-No estoy seguro de que haya algo que yo pueda añadir.

-Ya me he cansado de jugar. Guardias.

(TODOS) -¡No, no!

-Padre, debes perdonarles. ¿Te has olvidado de la profecía?

-¿Qué profecía? -La que tienes encima de la cabeza.

-¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? -La leyenda habla...

...de dos valientes caballeros que caen del cielo...

...y son enviados por el rey para librar a la triste ciudad...

...del dragón malvado controlado por el brujo de un solo ojo.

Padre, ¿no lo entiende? Son ellos, estos extranjeros...

...han venido a rescatarnos como en la profecía.

-¿Cómo osas profanar mi casa, demonio?

-¡Ah!

¡Padre! -¡Perla, allá voy, Perla!

Prepárate para enfrentarte con el creador, maldita bestia.

¡Ah!

-Creo que se acabó, Patricio. -Eso parece.

Te echaré de menos, Bob Esponja. -Yo también a ti, amigo.

-¡Ah!

-¡Papá, socorro! -¡Perla!

¿No puede alguien parar esta locura?

Vosotros dos, mis disculpas, nobles y valientes caballeros.

-Esto es lo que se llama tratamiento real.

-Que Neptuno os conceda seguridad en vuestro peligroso viaje...

...al castillo del malvado brujo del que nadie ha escapado con vida.

-¿Es un viaje peligroso? -Sí, sois los elegidos.

¿Qué es esto? ¿Una pieza perdida de la profecía?

-Déjeme adivinar, más alabanzas por nuestra talla heroica.

-Dice que os tengo que echar de aquí a patadas.

-Majestad, somos tan valientes que nos echamos nosotros mismos.

Vamos, Patricio. -Cuidado que ya vamos.

-Me he quedado sin compañía.

-Pensándolo mejor, será mejor que te vayas con ellos,...

...les vendrá bien el entretenimiento.

-Como quiera. -¡Buena suerte, extranjeros!

-Somos una profecía, pero no podemos detener al dragón...

...con las manos desnudas. -Necesitamos unos guantes.

-Quizá aquel guerrero pueda proveeros de algunas armas.

-Por fin, un hombre honesto. Observad cómo me mezclo...

...sin esfuerzo con este rudo nativo.

Saludos, herrero, soy sir Bob Esponja de Fondo...

-Ya se lo he dicho antes, tendré la renta cuando la tenga.

-Solo queríamos comprar algunas armas.

-¿Por qué no lo dijo antes?

Tengo justo lo que necesita.

-Esto es impresionante. ¡Eh, Bob Esponja, aquí!

Guau, Bob Esponja, estás estupendo de guapo.

-Y ahora el plato fuerte.

Su espada, valiente caballero, forjada a mano de piel de dragón.

Es verdaderamente un arma digna de un caballero de su talla.

-Y un poco pesada, ¿no? -Oh.

Esto va a necesitar unos cuantos puntos.

Déjeme ver qué más tengo. Todo lo que tengo...

...en armas ligeras es esta red para medusas.

-Es perfecta, guau.

-Tenemos un largo camino por delante.

-Menos mal que traje el almuerzo del burger cangreburger.

-Oh.

(RÍE) -Esta es la legendaria profecía.

Esto va a estar chupado. Sería casi un insulto...

...si no fuera tan gracioso. -Plaktonomón, estás muy bajito...

...y muy seguro de ti mismo. -Confía en mí,...

...sé lo que estoy haciendo. ¡Ven aquí, chico!

Entrega mis demandas a su majestad el buen rey Cangrejo.

(RÍE)

(TOSE)

-Alto. ¿Quién va? -Oh, me engañan mis ojos,...

...es el Caballero Negro.

Oh, caballero, perdóname por eso,...

...no me cortes la cabeza ni me pongas eso.

Por favor, coge a estos y déjame ir.

Yo te daré un poco de queso a ti.

(AMBOS) -¡El Caballero Negro! -Lo pediré una vez más...

...antes de arrancaros los miembros uno a uno, presentaos.

-Soy Bob Esponja y este, Patricio. Nos han enviado a rescatar...

...a la princesa Perla. -Si deseáis pasar,...

...tendréis que pasar sobre mí. -¡Arenita Medieval!

Sé cómo manejar esto, con un poco de kárate.

-¡Ah!

-¡Ah!

-Este es un nuevo estilo de lucha que mis ojos no habían visto nunca.

-Soy malo, sí. -¿Intentas insultarme?

Beberás de la fuente de la vergüenza.

(SILBA) -¿Has oído eso, Patricio?

Ya te dije que silba como una ardilla.

(RÍE) Muy buena, Arenita Medieval.

Pero ¿podrás con mis pies de furia?

-¿Quieres que te dé unas friegas?

(TOSE)

¡Ah!

(JADEA)

-Me habéis vencido, caballero amarillo.

Golpee rápido, noble Esponja. -No he entendido nada...

...de lo que acabas de decir. (RÍE)

Arenita medieval, no tienes buen aspecto. Arenita...

Arenita...

-¿Eh? ¿Qué? -Patricio, funciona.

Hazlo otra vez.

-Eh...qué...dónde... ¿Me habéis perdonado,

amable y noble Esponja? Tengo con vos una deuda de gratitud,

y seguiré en vuestra búsqueda para derrotar a Planktonomón...

...y aprenderé un poco de ese karate.

-¡Sí, kárate! (GRITA)

-Vaya golpe.

-¡Su Majestad, ha llegado un pergamino para vos!

(LEE) "Debes entregar el pueblo y el trono,

o tu hija será ¡sumergida en un caldero de lava!"

(GRITA) -¡Perla! (GRITA)

-Ese debe ser el chillido de la bella princesa.

La princesa ya grita desde arriba.

Por su forma de gritar está en su hora final.

-El tiempo es de vital importancia. ¿Recordamos todos el plan?

(TODOS) -Eh... No... -Es decir, sí, eh...

Bueno, eso he dicho. (RÍE) -Entonces... ¡adelante!

(TODOS GRITAN)

¡Paso, infieles, abrid paso al Caballero Oscuro!

-¿Qué asunto os trae, Caballero Oscuro?

-Estos pueblerinos son conspiradores en contra...

...del amo Planktonomón, y necesito saber qué tipo de tortura...

...desea tu amo para ellos. ¿Ato sus miembros a un caballo...

...y se los arranco rápidamente? (GRITAN)

¿O les arranco las pestañas una a una...

...quitándoles la oportunidad de pedir ni un solo deseo?

(LLORA)

-Bien, Caballero Negro, puede pasar.

-¡No, no...! -¡Alto! Pide un deseo. (RÍE)

-Bien pensado, sir Bob Esponja, el actuar como un bebé asustado...

...lo ha hecho más creíble. -¿Sí, crees que los engañamos?

(Grito)

¡Princesa Perla! Debo cumplir la profecía mientras desatas...

...a Patricio al payaso real. -Es Bufón Real.

-¡Aguante, Perla, hemos venido a rescatarla!

¡La libertad está al alcance de la mano!

¡Ya vamos! Casi... ¡A por Neptuno!

(RÍE) -Pronto el pueblo del rey será mío, ¡mío!

(GRITA) -¡Soltadla, malvado!

-¡La profecía era cierta! (JADEA)

-Hemos venido a rescatarla, Perla.

¡Uf! ¿Me podrían dar un vaso de agua?

-¿Con gas o sin gas?

¡Chalado! (GRITA) -¡Ah!

Eres el brujo más desagradable de todo Fondo de Bikini,

¡prepárate a ser aniquilado! -Ven a por mí, enano.

(GRITA) -¿Qué es...pero dónde...?

¡Ah! No te he visto, eres tan enano...

(GRITA) (RÍE)

Eso hace cosquillas, jaja, ¡poderes enanos!

(GRITA)

-¡Tranquilos, estoy bien!

(GRITA) -¡Guau! ¿Eh?

-¡Sí, sí, fríelos, chico!

-Quizá una canción relajante le calme.

Había una vez un dragón cabezón,...

...me dejó escapar porque tenía un gran corazón.

Nadie entiende mi arte.

(GRITA) -¡No!

-¡Llegó vuestro fin, simplones! (RÍE)

-Espera un momento...

(GRITA)

(RÍE) ¡Guau! Los chicos no me creerán.

-Yo estoy aquí y no lo creo.

(GRITAN) -¡No! -Creo que se acabó, Patricio.

-Sí, comamos unas burger cangreburger.

-Claro, amigo. -¡Eh!

-¡Patricio, mira! Se come la burger cangreburger.

-¡No, qué horror, qué cruel, no es posible!

-No, es algo bueno. -¿Sí?

-Claro, mira cómo ronronea, le encanta esa burger cangreburger.

-¡Es verdad! ¿Qué pasa aquí? ¡Destrúyelos!

¡Hazlo ahora o verás! -Estaré encantado de darte...

...más burger cangreburger.

-¡Maldición! Tú ganas.

-¡Abrid paso, aquí llegan los héroes del Rey!

Que toquen las campanas, todo ha terminado,...

...el dragón ha sido derrotado, la princesa ha regresado...

...y solo hemos sido un poquito abrasados.

-¡Listo!

Me pregunto si yo podría vender...

...estas burger cangreburger. (RÍE)

-¡Ese horrible ruido! -¡Haced que pare!

-Chico, ¿estás bien? Has tenido una mala caída.

-No debería haber puesto nervioso a ese caballito,

eso sí que ha sido un sueño, ¿eh, Patricio? ¡Patricio!