¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"EL FANTASMA DE PLANCTON"

(Música)

(Tormenta)

(GRITA)

(GRITA)

-¡Abuela, no!

(RÍE) ¡Acaba con ella, abuela!

¡Ay!

Soy el fantasma de plancton. ¡Ay!

Uy, esto acaba de darme una idea. (RÍE)

Si yo fuera un fantasma,

podría atravesar las paredes de Crustáceo Crujiente

y llevarme la fórmula secreta de la burger cangreburger.

(RÍE)

-Estoy harta, se acabó.

Acabas de echar a perder otra noche

de cine con tu idiotez de la fórmula secreta.

Voy a desenchufarme.

-Vamos a ver. Lo único que necesito es inventar una...

¡¡Máquina de extraer fantasmas!! (RÍE)

(GRITA)

(SILBA)

Parece que acabase de ver un fantasma.

(RÍE) ¡Lo logré!

(RÍE)

Si quieres afanar, al fantasma has de llamar.

¿Eh?

¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Inútiles manos de fantasma!

(LLORA)

(Risa malvada)

¿De qué chiste te ríes, estúpido fantasma?

-El chiste eres tú.

No puedes salir flotando en tu primer día y ponerte a recoger cosas.

(RÍE)

Toma, cógela, cógela, cógela. ¡Cógela!

(SOLLOZA) -No puedo cogerla.

-Me gustas, mequetrefe.

Siempre he tenido debilidad por los ladrones.

Yo te enseñaré a recoger cosas. -Te quiero.

-Pero antes tienes que aprender las reglas básicas del fantasmeo.

(RÍEN)

"PRIMERA LECCIÓN: METAMORFOSIS"

La metamorfosis es una de las cosas más fáciles para un fantasma.

Solo tienes que pensar en algo espantoso y...

Te conviertes en ello.

Inténtalo tú.

-¡Lo logré!

-¡Eso no espanta nada!

¿En qué estabas pensando, fantasma malo? ¡Malo!

Esto sí qué es espantoso. -¿Ahora me enseñarás a coger cosas?

-Aún no.

"SIGUIENTE LECCIÓN: ASUSTAR"

Presta mucha atención, mequetrefe. Así es como se asusta a alguien.

(Maullido)

(GRITA)

-Me toca a mí.

(CHISTA) Viene alguien.

Mira cómo le doy un buen susto a este...

(GRUÑE)

(GRITA)

-Te has asustado de ti mismo. Supongo que eso cuenta.

Próxima lección...

"ENCANTAMIENTO DE CASAS"

(RONCA)

Atención, alumno,

ha llegado el momento de aplicar todas tus enseñanzas

y dar un susto de muerte a ese tipo.

-Será un placer.

(GRITA ASUSTADO) ¿Quién está ahí?

¿Eres tú, Bob Esponja?

(GRITA)

(RÍE) ¡Ay, ay, ay!

Oh, boca de monstruo con un cubo de baba de fantasma.

Máxima nota. Buen encanto, pringosín.

Ay, qué pesadilla más horrible.

Gracias por estar aquí, Clavi. Tú mantienes a raya a los fantasmas.

¡Dame eso!

Ay, ay, ay.

Clavi, ven aquí. (RÍE)

(GRITA)

(Música circense)

Mira, he cogido algo. Puedo coger cosas.

-Bien hecho. Has saltado a la última lección.

-Me da igual, no tienes que...

ÚLTIMA LECCIÓN: CÓMO COGER COSAS

Como has descubierto, para coger cosas tienes que...

¡Enfadarte mucho!

-¿Y por qué no me lo dijiste antes, mentecato?

-No tengo nada más que enseñarte. -No me digas.

(EMOCIONADO) -Es mi chico.

(RÍE)

¡Estoy enfadadísimo!

¡Allá voy, sí!

Maldita botella. ¡Siempre pasa algo!

(RÍE)

-¿Qué?

-¿No se te ocurrió pensar

que la botella no traspasaría la caja fuerte?

-Fantasmas... (RÍE)

-Se acabó lo que se daba. Este rollo fantasmal es para cobardes.

Es en mi cuerpo donde tengo que estar.

¿Eh? Yo recuerdo haber dejado las luces encendidas.

¿Eh?

Ostras, en esta ciudad no puedes dejar tu cadáver ni diez minutos.

-Ahora, si alguien tiene algo bonito que decir sobre Plancton,

este es el momento.

(Carcajada)

(CHISTA)

Ay, Plancton era pequeño y verde, ¡y chillón!

-Tranquilo. No es nada.

-Ostras, este es el peor funeral al que he ido en mi vida.

Vamos a ver cómo gritan estos idiotas cuando regrese a mi cuerpo

y salga de un salto del ataúd.

(Risa malvada)

¡Ahora no puedes regresar a tu cuerpo!

¡Estás muerto, tontaina!

-No estoy muerto, solo soy un fantasma atemporal.

Mi cuerpo está en estado inanimado, nada más.

-¿Quieres decir que es una nave vacía?

Hace años que no poseo un cuerpo.

-No puedes hacer eso. ¡Es mi cuerpo!

-Ya no... (RÍE)

¡Estoy vivo, me encanta regresar! (GRITAN)

(GRITA)

Ay, ay, ay, ¿Plancton está vivo? ¡Hurra!

Lo sabía. -¡Vamos a cascarlo!

(GRITA)

-Oh. No puedo ver cómo me hacen eso.

-¡Toma! Esta gente está muy enfadada.

Nunca pensé que diría esto,

pero prefiero ser yo muerto que tú vivo.

Adiós.

-¡Oh!

Qué bien me sienta mi cuerpo.

-¡Ay está!

-Oh... Saludos a todos...

¿Quién quiere escuchar un cuento de fantasmas, eh?

¿Sabéis qué? Me encanta este ritmo.

¡Ay!

"FIN"

(RÍE)

"MIS DOS CANGREJOS"

Por fin llega mi hora del almuerzo.

Mi único descanso de estos cretinos y de la bazofia que llaman comida.

(ERUCTA)

Hola.

Veamos qué exquisiteces me he preparado hoy.

Ya conoces las normas, nada de comida que no sea del restaurante.

Ah, señor Calamardo. Esta noche tengo una cita romántica.

Que nadie me moleste en las próximas horas.

Estaré en la cama de rayos UVA.

¡Hola!

(GRUÑE)

Veamos...

Tiras de algas secas.

Agua de mar baja en grasa. Qué raro.

¡Bingo! Sándwich de helado.

Oh, qué a gusto y calentito se está aquí.

Luego vendré a buscarte.

(CANTURREA) "Tengo una burger cangreburger

para mi Patricio favorito.

Tengo una burger cangreburger para mi Patricio favorito".

Toma, Patricio.

(Gritos)

¿Qué ha sido eso?

(Música)

¡El aire acondicionado del señor Cangrejo estará estropeado!

¡Quizá esté ligeramente incómodo!

No, esperad, no.

(GRITA) Señor Cangrejo, ¿se encuentra bien?

¡Dígame algo! (TARAREA)

(SOLLOZA) Esto tiene mal aspecto.

Se ha fundido por todo el suelo. (SABOREA)

¡Fresas! Pobre crustáceo.

(SOLLOZA) ¡Señor Cangrejo, un charco riquísimo!

¡Está muer...! (LLORA)

(RÍE) Impresionante.

Y justo antes de su gran cita de esta noche, qué lástima.

¿Una cita?

¡Su amor también se funde entre mis manos!

Es un caparazón vacío del Cangrejo que fue.

¡Tienes razón, Calamardo!

Solo se ha fundido el interior del señor Cangrejo.

Su caparazón está intacto.

Quizá si volviésemos a rellenarlo con sus órganos, se recuperaría.

¿Eh? ¿Qué dices?

¡Plancton! ¡No he sido yo!

Nos gustaría comprar una ración familiar grande de cebo.

¡Extraorgánica! ¿Qué?

¿Cómo sé que esto no es un complot

para robar mi fórmula secreta del cebo?

(RÍEN)

-Trato hecho.

Disfrutad de vuestro cebo almuerzo.

Gracias, Plancton, te quiero.

Vamos a darle vidilla a este cangrejo.

(Música)

(GRITA)

Nos sigue faltando algo.

¡Ay!

¡Un buen zapateado lo arreglará! ¡La chispa de la vida!

(GRUÑE)

¡Está vivo! ¡Está vivo! (RÍE)

¡Está vivo!

El señor Cangrejo parece un poco atontado.

Es que ha tenido un día difícil.

Solo tenemos que recodarle todo lo que hará que vuelva a ser él.

No se preocupe, señor Cangrejo.

Le pondremos en plena forma antes de su gran cita de esta noche.

Se lo prometo. (AÚLLA)

(Timbre)

¿Dónde está mi caparazón? Nunca he sido tan descuidado con él.

(Alarma)

¡Oh, no, llego tarde!

Tendré que ir a casa a por mi traje de reserva.

(SUSURRA) Si encuentro el momento justo,

nadie se dará cuenta de que estoy desnudo.

(Llora)

(Música suspense)

Atención, señor Cangrejo, esta es su última prueba.

¿Qué le gusta más, el dinero o las galletas?

(GRUÑE)

No diga galletas, no diga galletas, no diga galletas.

Dinero. ¡Correcto!

Ya está listo para su cita con la señora Puff.

(BALBUCEA) ¡Lo logré!

¡Eh, papá!

Estás desnudo y vas a fastidiarme mi fiesta de animadoras.

-¡Eh, eh, eh, señor Cangrejo, hoy no queremos verle el trasero!

(GRITA)

El de repuesto está por aquí.

¡Ah! ¡Oh!

Hace tiempo que no me lo pongo.

Tendré que arreglármelas.

¡Ya voy, mi preciosa Puff!

(Gritos)

Ya hemos llegado, señor Cangrejo.

Recuerde todo lo que practicamos y su cita irá de maravilla.

Buena suerte.

¡Eso, no la fastidies!

(Timbre)

Oh, ¿eres tú, señor Cangrejo?

(GRUÑE) -Sí.

Sí. ¡Sí!

-Vaya, llegas justo a tiempo por una vez.

Qué delicia. -¡Sí!

(RÍE) -Y esta noche me dices a todo que sí.

-Sí.

Patricio. Aunque hayamos devuelto a la vida al señor Cangrejo,

esta noche hemos salvado el amor. (GRUÑE)

¡Puff, Puff! ¿Estás ahí?

¡Perdón por haber llegado tarde a nuestra cita!

¡Oh, vacío!

Estará esperándome en el restaurante.

Oh, espero que esté esperándome.

"RESTAURANTE DE POSTÍN"

-La verdad es que esta noche te noto algo distinto, señor Cangrejo.

(GRUÑE) Has escuchado con muchísima atención.

Y esa nueva fragancia tan masculina...

Oh, me encanta.

(GRUÑE) -Sí.

(RÍE) -Creo que hace mucho tiempo que los dos mordimos el cebo.

Oh...

Oh, Patricio. Su cita va de maravilla.

Señores, ¿saben lo que quieren?

¡No te preocupes, estoy aquí, princesa Puffina!

(RÍE)

¿Qué? ¿Quién es ese payaso birlándome a mi chica?

(GRITA)

¿Qué enredo maloliente estás tramando?

¿Quién es?

No lo sé, pero debemos pararle antes de que acabe con todo, hombre.

Perdón, señor Cangrejo, perdón, señora Puff.

Disfruten del resto de su cita. (GRUÑE)

¿Qué estás haciendo, muchacho? Soy yo el señor Cangrejo.

Soy tu jefe enamoradizo. ¿Jefe enamoradizo?

Impostor ingenioso, querrá decir.

(RÍE) Este es el auténtico señor Cangrejo, idiotas.

Oh, señor Cangrejo. Ha llamado su yo adolescente.

¿Quiere su chaqué del baile de fin de curso?

(RÍE)

Perdón, señor, pensamos que se había fundido

y le devolvimos a la vida con cebo.

Cualquiera habría hecho lo mismo.

¡Muchacho, qué percebes! ¿Fundido, cebo? ¡Qué bobadas dices!

(RÍE)

Aparta tus sucias manos de mi chica, mocoso.

(GRUÑE)

-¡Oh!

¿No consentirás que un desconocido te haga eso, verdad, querido?

¡Lucha por mi amor! (GRITAN)

¡Esto es un enorme malentendido!

(Música)

(GRUÑE)

(LLORA) He perdido la pelea y a mi Puff.

¡He ganado!

Bueno, más o menos.

Lo siento, querido, pero no pude ver más allá de tu exterior tan apuesto.

No importa, cariño. Estoy bien.

Voy a quitarme esta peste de encima.

Pues a mí me gusta.

Siento la confusión, amiguito.

Aunque no seas el señor Cangrejo, puedes ser nuestro amigo.

(GRUÑE) Amigo. (RÍEN)