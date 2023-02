"COCINEROS CHIFLADOS"

(Música animada)

EL ALTO COPETE

Oh, este restaurante es tan distinguido

que incluso los cubiertos son de terciopelo.

(RÍEN)

Nada es suficiente para mi Buffetita.

"Madame" y "monsieur", sus menús.

¡Oh, vaya precios!

CONSOMÉ DE QUELPOS Y SARGAZOS

¿Qué desearía la "mamasue"?

-No lo sé. ¿Qué piensas tú, cangrejín mío?

El agua parece deliciosa, Puffetita.

(RÍE) Qué bromista.

El "monsieur" y yo tomaremos el consomé de quelpo para empezar.

¿Para comenzar?

Seguido de la ensalada de sargazos.

(SOLLOZA) ¡Ah!

Y también tomaremos las algas agridulces.

-Con su permiso, les recomiendo el jubileo coralino de postre.

Es nuestro plato más caro.

-Oh, tenemos que probarlo, querido.

Tomaremos dos. Claro, cómo no.

Por supuesto. Una elección excelente, "mamasue".

¡Ah!

Nos vamos, Señor Cangrejo, o vas a arruinarte.

¡Ah!

(PENSATIVO) Me tiraré la sopa por encima

y así la cena nos saldrá gratis.

Mm...

¡Oh!

Oh, bravo.

(Aplausos)

Solo me queda una cosa más.

Camarero, tengo una pestaña en mi sopa.

Madre mía, qué asco.

¿Mm?

Eh...

-Bob Esponja.

Oh, "bonjour", Señora Puff.

Él me dijo que si venía todos cenaríamos gratis.

Oh, ¿de verdad, querido?

¡Esto es bochornoso!

Pe... ¡Eh, su cuenta, señor!

¿Acepta cupones del Crustáceo Crujiente?

¡Ah!

Oh, no, no te vayas, dulzura mía.

Tu cangrejito lo siente muchísimo.

¡Oh! Una vez más has echado por tierra nuestra velada

por tu tacañería. Pensaba que me querías.

Y te quiero. Te compensaré, galletita de miel.

Mañana por la noche en mi casa disfrutaremos

de la cena más romántica y elegante que hayas probado jamás.

De acuerdo, pero más te vale que sea perfecta o te enterarás.

Oh.

Señor Cangrejo, se le olvidó la sopa.

Mm...

Bob Esponja, tengo otro trabajito para ti mañana por la noche.

LA NOCHE SIGUIENTE

¡Me encanta trabajar horas extra gratis!

Igual que a mí el dulce brazo de la muerte.

Entrad los dos antes de que la Señora Puff os vea.

Bob Esponja, cocinarás una cena de alto copete

para la Señora Puff y para mí.

Vengo preparado, Señor Cangrejo.

Pantalones altos para alto copete.

Na, Bob Esponja es incapaz de cocinar algo

que no se ha fritanga grasienta. No es un gurmé como mua.

No es verdad, puedo cocinar platos elegantes.

(SUSURRA) Una vez hice una burguer cangreburguer

con tres panes.

Tienes razón, Calamardo, y por eso emplearás

tus altos conocimientos para supervisarle.

Cómo no.

(SILVA) Perla, tú servirás la mesa. Pero, papá,

es que esta noche había planeado quedarme mirando el teléfono.

(HACE ESFUERZOS)

Este lugar es viejísimo.

¿Cómo vamos a cocinar algo con esta porquería? ¿Eh?

¿Qué estás diciendo, Calamardo?

Son restos de la Armada de alta calidad.

(TODOS) ¡Oh!

-¡Corre, corre! (RÍE)

Quizás esté anticuado.

¡Y ahora poneos a cocinar!

Y más os vale que la cena sea fantástica u os enteraréis.

(Timbre)

Mi bella dama ha llegado.

Eh, ¿qué hace esto?

Ay, ay, ay.

Buenas noches, querida, me atrevo a decir

que estás más encantadora que un fajo de billetes de 20.

Oh, querido.

Sabes que me encanta que me compares con papel moneda.

Mi hija, Perla, será nuestra camarera esta noche.

Oh, qué amable.

(SUSPIRA) -Ay.

(Música tranquila)

(SUSPIRA) Ay.

(RÍEN)

(ERUCTA) -Mm...

Esta noche la sidra gaseosa está superburbujeante.

Relájate, Puffetita, mientras consulto

a mis carísimos chefs privados.

¡Daos prisa, patanes inservibles! ¡Servid la cena de una vez!

Toma, incluso un bobalicón como tú puede hacer una ensalada.

Y que sea muy elegante.

Ay, espero hacerla lo bastante elegante.

(HACE ESFUERZOS)

¿Qué tal?

(SUSPIRA) Ay.

Uy, no se me puede olvidar la vinagreta.

¡Ah!

Mm, tiene un aspecto maravilloso.

Bastante buena, ¿verdad que sí?

Mm...

No está mal.

(ERUCTA)

Pero no lo bastante buena para mí Puffetita.

Oh, querido, qué galante.

Voy a comprobar el siguiente plato.

¡Eh, qué horror!

En el nombre de todo lo grasiento, ¿qué estáis haciendo?

Las ensaladas no tienen burbujas.

Calamardo, deberías estar vigilándole.

No se te ocurra arruinarme la cena.

¿Qué le pusiste a esa ensalada? Qué horror.

¡Esto es lavavajillas!

Pensaba que esas ensaladas tenían aroma a limón fresco.

¡Sigue cocinando, cerebro dormido!

Mm...

(RÍE) Oh.

(SUSPIRA) -Ay.

¿Ah? ¡Ah! ¡Oh!

No es lo bastante elegante para ti.

¡Oh!

¡Es precioso!

¿Eh?

(Explosión)

Sigue sin ser lo bastante elegante para ti.

(GRUÑE)

Sigue sin ser lo bastante elegante para mi dama elegante.

No tiene que ser perfecto, solo dame algo de comer.

De acuerdo, entonces voy a comprobar el plato principal.

Oh.

¿Oh?

¡Más os vale hacer algo sabroso o quedaréis despedidos

por partida doble!

¿Despedidos por estar despedidos?

¿Eso significa que estamos contratados?

¡Sí!

Entonces, terriblemente despedidos. No.

(SOLLOZA) Haced algo comestible.

Vaya, eso huele muy bien.

¡Hurra!

¡Ah!

(GRUÑE)

¡Ay!

¡Ah!

¡Guerra de comida!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

Ay, ay, ay.

Ay, ay, ay. MANTEQUILLA

¡Ah!

¿Ah? ¡Bob Esponja!

Ay, ay, ay.

Ah... Oh.

Ay, uf.

(GRUÑE)

(Sonido suspense)

Déjame comprobar la calidad, cariño. Ni se te ocurra, fuera.

Me muero de hambre.

(SUSPIRA) Eso no es comida, es Bob Esponja.

¿Eh?

¡Hay que detenerla!

¿Dónde crees que vas con mi cena?

Calamardo, atrápalo. ¡Ay!

Oh, qué asco. (GRUÑE)

Ay, ay, ay.

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

Na...

¡Ah! ¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

(ERUCTA)

Oh...

Estaba delicioso.

Oye, Puffita, no sé cómo decirte esto.

(A LA VEZ) ¡Te has comido a Bob Esponja!

(RÍE)

Vaya, una vela.

Oh, por todos los...

Me temo que vas...

a tener que evacuar a Bob Esponja.

Oh, mejor llévame al médico.

UNA OPERACIÓN DESPUÉS

¡La cena está servida!

(SUSURRA) De tres panes.

Mm...

Es perfecta.

(Rugidos)

Pero sigo teniendo hambre.

Mm...

Oh.