¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"LA BECARIA DE PLANCTON"

(Música animada)

Ah... Ay...

Ah...

Uh...

Karen, ¿puedes echarme una mano con mi nuevo artilugio?

-Lo siento, Plancton, me voy a visitar a mi placa madre.

-¿Eh?

¡Espera! ¿Cómo voy a poder hacer algo sin ti?

-Tranquilo, he pegado unos folletos pidiendo un becario, ¿lo ves?

-Ay.

(GRUÑE)

(LEE) "Se busca becario. Solicitar puesto hoy

en los laboratorios Cubo de Cebo".

¡Soy un científico loco! Si conseguir personal

fuera tan fácil, ¡no habría que hace un ordenador esposa!

-¿Aquí se solicita el trabajo de becario?

-¿Eh?

(Barullo)

Ay.

(CARRASPEA) Saludos y bienvenidos a los laboratorios del Cubo de Cebo.

El becario obtendrá una experiencia laboral sin precio

por menos del salario mínimo.

(A LA VEZ) Ah...

Ya quedan menos. ¡Quiero hacer la ciencia!

(SUSPIRA) Paciencia...

De acuerdo, veamos cómo manejas los aparatos científicos.

Este es en mi duplicador. Es muy, muy simple.

¡Hombre! ¡Como yo! Inserta esta moneda en la cámara y...

Ah.

¡No! ¡Solo la moneda, becario! Ah...

(Música intriga)

Ay, ay, ay. ¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Nos ha contratado?

Yo... os lo diré. ¡Fuera de aquí!

(A LA VEZ) Ay, ay.

Hola, soy Patricio. No, yo soy Patricio.

¡Yo soy Espartaco!

(SUSPIRA) Genial... No queda un solo aspirante.

Hola... Pues yo sigo aquí. -¡Ah! ¡Una ballena!

(Estruendos)

¡No, tú no! ¡Las ballenas comen plancton!

-Yo no como plancton, eso es para bebés.

He venido por el trabajo. -¿En serio? ¿No vas a comerme?

-Oh, no... Necesito dinero, pero mi papá es un tacaño

y no me sube la paga. -Entonces, quedas contratada.

(RÍE)

Como becaria principal de los laboratorios del Cubo de Cebo,

eres responsable de tareas sumamente importantes.

-¡Caramba! ¿Cuáles son? Puaj...

-Eres una becaria escalerilla estupenda.

¡Sí! Mi robot maléfico está completo.

(RÍE) Ah, ay...

(Estruendos)

"¡Ahora nada puede detenerme!".

(Estruendo)

Ah... -Salvo ese pasillito.

-Nadie te ha preguntado, becaria principiante.

Por cierto, se me olvidó darte tu propio instrumental de laboratorio.

-Oh... ¿Qué hace esto? ¡Oh!

-¿Por qué no lo meneas un poco y lo averiguas?

Observa, mi encantadora becaria, y tiembla ante el poder

de mi potente... chisme láser.

Hace saltar por los aires la puerta de una caja fuerte.

Y todo lo que tenga dentro. ¡A trabajar, becaria!

-Ya voy...

-Contempla mi creador instantáneo de monstruos.

(Música misterio)

¡Hola!

(RUGE)

Sí... Una criatura con fuerza capaz de abrir de cuajo una caja fuerte

con sus manos. -Tentáculos.

-¡Tentáculos! Mejor me lo pones.

(RÍE)

(GRITA)

Ah, ah.

(IMITA UN DISPARO)

¡Ah!

(Estruendo)

Qué asquerosidad... -No te molestes en barrer.

-Gracias, señor Plancton. -Vas a necesitar una fregona.

-¡Ay!

(BOSTEZA)

Oh... ¿Cómo ha sido tu primer día en tu empleo de verano, cielito?

Un aburrimiento... Mi jefe no me deja hacer nada divertido.

Tranquila, mi pequeña cetácea,

el trabajo no tiene que ser divertido.

Papá, mi jefe...

(NIEGA) No importa quién sea tu jefe.

Un buen empleado obedece las órdenes del jefe.

Si tú lo dices, papi...

(Canto gallo)

Voy a cargar el viejo rectificador.

(Cacareo)

Instalaré el avificador campero...

Ahora, el ajuste final.

(Estruendos)

Hola, jefe. -¡Cuidado!

¡Este instrumental es muy delicado! -Puedo ayudarle a hacer

cosas molonas de ciencia hoy, señor Plancton.

Por favor... -¿Puedes hacer aparecer

una burguer cangreburguer, becaria júnior?

-No... -Me lo temía.

-Pero puedo darle la receta.

-¿Qué?

¿Puedes conseguirme la fórmula secreta del señor Cangrejo?

-Es que mi padre.

(BALBUCEA) ¿Eugene Cangrejo es tu padre?

Claro, todo el mundo lo sabe.

(TIEMBLA) ¿Estás libre para participar en un congreso

de espionaje industrial, becaria jefe?

-Claro que sí.

AQUELLA MISMA NOCHE...

(Música animada)

(TARAREA)

¡Mua! Gracias por el consejo, papi. Ya me han ascendido

y esta noche hago un turno extra. ¡Te quiero!

(Portazo)

Recuerda que el jefe siempre tiene la razón.

Jefe supremo a lacaya. Adelante, lacaya.

-Aquí lacaya. Le recibo, jefe supremo. Cambio.

-Aúpame hasta la ventana. Cambio. -Como mande el jefe. Cambio.

Ay, ay.

-¡Ah! -Uh...

-Ay...

¿Eh? -Oh.

Olvidé que tenía una llave de sobra. -Ah... Vamos.

-¡Uh!

-Viene alguien, escóndete. -Oh, oh.

(Música intriga)

Ese cerebro perforado de mosquito debería estar en la cama.

¡Salgamos de aquí! Espera...

Creo que Bob Esponja está cocinando en sueños.

(RONCA)

Bob Esponja está más ausente de lo normal.

(RÍE) Mira, no tiene la menor idea de lo que pasa.

(RÍE)

(CHISTA) Vas a despertarle.

¡Ah!

Ay, ay.

Cambio. ¡Ay, ay!

Puaj... Mayonesa...

¡Marchando! ¡Oh!

(RONCA)

¡Eh! ¿Cómo no se me ocurrió?

-Ah, ah.

(BOSTEZA) ¿Dónde estoy?

¿Eh?

(RÍE)

Plancton...

(Teléfono)

(BOSTEZA) ¿Dinero? Eh... ¿Dígame?

¡Señor Cangrejo, señor Cangrejo! No voy a volver a cantarte

canciones de cuna. ¡No!

Estoy en el Crustáceo Crujiente. Plancton y un maleante gigante

están intentando robar la fórmula secreta.

¿Eh? ¡Mi fórmula! ¡Llego enseguida, chico!

Uh... Cómo planeas abrir la caja fuerte...

¿Taladrador? ¿Explosivos? ¿El gran colisionador?

-No, solo usaré la combinación. -Diabólica...

Casi estoy probando esa burguer cangreburguer.

(RÍE) ¡La fórmula es mía!

Antes tendrás que pasar sobre mí, Plancton.

¡Señor Cangrejo! ¡Y también tendrás que pasar

por encima de mí! Dile a tu matón gigante

que me entregue la fórmula, Plancton.

Papi, soy una lacaya, no un maleante. No te metas en esto.

Perla, ¿qué haces con mi irreconciliable enemigo?

Mi trabajo de verano es con Plancton. Estaba haciendo lo que me dijiste,

¿te acuerdas? "Un buen empleado obedece

las órdenes de su jefe". -Ay, ay.

Sí, pero... pero... no cuando tu jefe está...

Seré pardillo... Cielo, no tienes que trabajar para este pardillo.

Dale la fórmula a papá y podrás trabajar para mí.

¡Demasiado tarde señor Cangrejo! ¡Ahora su hija trabaja para mí!

-Te devolveré mi fórmula, papi, con una condición.

Triplica mi paga para que este verano no tenga que trabajar para nadie.

(Música tensión)

Tri... tri... ¿triplicar?

Como quieras. Perdón, señor Plancton,

pero le tengo... ¡Ah! -¡Va a comerme! ¡Ay!

¡Ah! Puedes olvidarte de la carta de recomendación.

¡Ah!

(Estruendo)

¡Plancton! ¡He regresado de casa de mamá!

¿Cómo te ha ido el día?

(Cristales rotos)

(A LA VEZ) ¡Hola, soy Patricio!

¡No preguntes!

"LA RABIETA DE PATRICIO"

(Música suave)

¡Listo para servir!

(Campanilla)

Crustáceo Crujiente, dígame.

¿Hola?

¡Suena a campanillas de trineo! ¿Eres tú, Papá Noel?

¡Ay!

Aún sigo oyendo las campanillas.

(Campanilla)

Aquí no hay campanillas.

¡Esto es grave!

¿Dónde crees que vas en horario de trabajo?

Lo siento, señor Cangrejo, pero debo ver a un otorrino,

llevo toda la semana oyendo campanillas en mis oídos.

Para el carro, chico. No tienes acúfenos.

¿Seguro? No.

Llevo toda la semana tocando esta campanilla.

Lo hago para condicionar a los clientes.

Cada vez que la oyen, les entra hambre de burguer cangreburguer

y vienen al Crustáceo Crujiente.

¡Ah!

No lo entiendo. Observa.

Primero, los condiciono mientras comen.

Largo, Cuasimodo.

(RÍE)

¡Voy a zurrar a ese tipo! -Ahora no, cielo.

Piensa en los niños. -Tienes razón, cariño.

¿En qué estaría pensando? ¡Niños, id a zurrar a ese tipo!

¿Eh? ¡Ah!

(ERUCTA)

Este ya la ha oído antes.

Mira lo que hace cuando la oye.

Quiero otra burguer cangreburguer

y un cubo para mi saliva.

¿Puedo tocar la campanilla? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?

Puedes hacer aún algo mejor.

Puedes tocar la campana grande.

¡Ah!

(GRUÑE)

(Campanadas)

(Silbato)

(Campanadas)

Burguer cangreburguer, burguer cangreburguer.

(Campanadas)

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(Campanadas)

(AMBAS) Burguer cangreburguer.

Burguer cangreburguer.

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(TODOS) Burguer cangreburguer.

(Cajero)

(Golpe)

¡No!

¡No! ¡No, no, no, no, no!

(Gritos)

¡No!

¡No!

¡No, no, no, no, no!

(Gritos)

¡No, no, no, no, no! ¿Qué te ocurre, chico?

¡Ay! ¡No, no, no, no, no!

Ha perdido la cabeza. Nunca tuvo cabeza.

Esto ya lo he visto, y sé qué hacer.

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no! ¡Toma!

Cuando tiene una rabieta así, lo único que consigue calmarle

es la gelatina de medusa en el estómago.

Y cuando se le pasa, apenas recuerda algo.

Hola, amigo. ¿Mejor así? ¿Qué es lo último que recuerdas?

Recuerdo oír una campana.

"Cuando era una estrella de mar pequeña y me tocaba bañarme,

mis padres siempre tocaban una campanilla".

La hora del baño, hijo. "Yo no quería bañarme".

¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no!

(LLORA) ¡No, no, no, no, no!

Después de eso, lo único que recuerdo es nada.

Es el momento de que tome la iniciativa y ayude a mi amigo.

Voy a silenciar todos los timbres, campanas y campanillas de la ciudad,

comenzando... ¡por esta!

(RÍE) Y esta también.

Espera, ¿cómo te has vuelto tan fuerte de repente?

Gracias al poder de la amistad. (RÍE)

Andaos con cuidado, campanas de Fondo de Bikini,

Bob Esponja está a punto de silenciar toda campana,

cascabel, timbre y campanilla de la ciudad.

Adiós a un tipo guapo y encantador.

Adiós a mi gran negocio de la campanilla.

Escucha, Patricio, he estado escuchando

tus movimientos impresionantes durante tu... pequeña acrimonia.

¿Mi pequeña "macarronia"? Sí, justamente.

Y creo que conozco la forma de recuperar todo el dinero

que voy a perder. ¡Un millón de dólares

para el aspirante que derrote a Harry,

"El riesgo para la salud", en un combate!

(RÍE)

(Música animada)

HARRY "EL RIESGO PARA LA SALUD", ESTA NOCHE

¡El pretzel no, ten piedad!

(HARRY GRUÑE)

(HARRY RÍE)

(Tripas)

Eso me recuerda que aún tengo hambre.

¿Tiene más pósteres? Sáciate.

Vamos a nadar en pósteres.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

(Campana)

(Música heroica)

¡Por mi amigo Patricio!

(Gritos)

(GRUÑE)

(Chillidos de mono)

¡Por mi amigo Patricio!

(Mugido)

¡Por mi amigo Patricio!

(Ladridos)

EL EJÉRCITO DE REDENCIÓN

¡Por Patricio!

(Bocina de yate)

Atención, Patricio, hay que moverse.

¿Vamos a cambiar de asiento? ¡Sí!

Te encontré el mejor del local.

¡Uh, este es el mejor asiento del local!

¡Es como en 3D!

¡Casi puedo extender el brazo y tocar al árbitro!

¡Ah, qué susto!

¡Nuestra próxima víctima..., perdón, aspirante, es...

Patricio Estrella!

(RÍE) ¡La próxima víctima se llama igual que yo!

Sí, qué raro, ¿verdad? (RÍE)

(Música animada)

¡No, no, no, no, no!

Parece que el aspirante está protagonizando

un gran combate contra sí mismo.

¡No, no, no, no, no! ¿Pero qué pasa?

¡Ah!

Pío, pío, que yo no he sido.

(RÍE) ¡No, no, no, no, no!

(GRUÑE)

¡No, no, no, no, no!

(GRITAN)

(GRITA)

(RÍE)

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

Amigos, parece que el combate ha terminado.

¿Qué ha pasado? Que me he hecho rico.

(Campana)

¡No!

Oh.

¡No, no, no, no, no! (GRITA)

¡Lo he conseguido, amigo!

GANADOR

¡Lo logré! He silenciado todas las campanas de la ciudad

para que no tengas más rabietas, amiguito.

Gracias, mi mejor amigo.

No me importan las campanas ni condicionar a mis clientes.

¡Porque tengo un millón de dólares!

(RÍE)

(Timbre)

(Música animada)

¡No, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no!

¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no!

(BALBUCEA Y LLORA)

Hola, hijo, te he visto luchar hoy. -En la tele. Estamos muy orgullosos.

Hola, señor y señora Estrella. Sé que quieren mucho a su hijo,

pero le perjudicaron mucho tocando la campanilla

cuando era la hora de su baño. ¿Qué? Nunca tocamos una campanilla.

-No, nunca. ¡No, no, no, no, no!

¿Nunca tocasteis una campanilla?

No. ¿No te acuerdas? Estrujábamos tu patito de goma.

¿Mi patito de goma? Ay.

Sí, este. (SUSPIRA)

Eso te llega a la cocina del corazón,

¿verdad, señor Cangrejo?

(SOLLOZA) Creo que puedo unirlos con celo.

Mi patito. No sé si seguirá haciendo "cua-cua".

(Cua-cua)

¡No, no, no, no, no!

Otra vez con lo mismo.