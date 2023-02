¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"HUÉSPEDES DICHARACHEROS"

(REFUNFUÑA) ¡Qué emoción, un circo!

Calamardo, no me dijiste que el circo estaba en la ciudad.

Y está en tu casa.

(RÍE)

Qué tortura. No es circo, payaso,

es una tienda de fumigación de plagas.

SERVICIO DE FUMIGACIÓN ADORMILADO

Alguien estuvo dando de comer a los erizos de mar en el barrio

y ha infestado mi casa. Uy.

(RÍE) ¿Qué es eso de ahí arriba?

¡El circo de Calamardo es un rollo! Y el algodón de azúcar está rancio.

BOLAS DE ALGODÓN

(GRUÑE)

¡No es un circo y no es algodón de azúcar!

Da igual.

Calamardo, ¿vas a algún sitio?

Pasaré los próximos días en un hotel.

¡Busco paz y tranquilidad!

¡Adiós, "bon voyage"! ¡Felices fiestas!

(Música animada)

(TARAREAN)

HOTEL FLETÁN

¿Sí?

¿Es usted el encargado?

No, solo lo finjo en televisión.

Deseo una habitación. Pues ha tenido suerte,

porque nos queda una habitación, aunque acabo de dársela a otro.

¿Y en qué consiste la buena suerte? En que acabo de dársela a usted.

(REFUNFUÑA)

¿Desea un botones? Oh, sí, por favor.

Pues apriete este botón, chico. (REFUNFUÑA)

Oh, vaya, esto está pero que muy bien.

(Música suave)

Estoy en el cielo.

(RÍE)

¿Hola? ¿Ha entrado alguien?

¿Hola?

(RÍE)

¿Hola? ¿Hay alguien ahí?

(RÍEN)

¿No te encanta jugar a la carrera de portazos en el hotel?

Disfruto de su...

dificultad intelectual.

(RÍEN)

Se acabó, sé que he oído algo aquí.

Quizá no esté lo bastante relajado.

(Música suave)

¿Servicio de habitaciones? Sí.

Hola, ¿tiene el plato azul especial de hoy?

¿Plato azul? Sí, lo tenemos.

PINTURA

Señor, todos nuestros platos son azules.

Entonces tomaré eso.

Chicos.

(AMBOS) ¿Sí?

-Gracias por atender el teléfono por mí.

Ahora podéis llevar el pedido a la habitación.

Esta es vuestra recompensa.

(IMITAN A FOCAS)

(LLAMAN A LA PUERTA)

Servicio de habitaciones.

Adelante.

(RÍEN)

Calamardo, qué sorpresa más agradable.

Bob Esponja, ¿es que no vas a presentarme?

¡Es Calamardo, nuestro vecino de al lado y mejor amigo!

Si tú lo dices...

(GRUÑE) ¡Apartad!

¿Qué estáis haciendo en este hotel? Este hotel es la sede

de la Convención de la Pesca de Medusas.

¿Convención de la Pesca de Medusas? ¡Sí! Y mi habitación es esa.

¡Y esa es la mía!

(RÍEN)

(CANTAN) "¡Calamardo está en el medio!

¡Calamardo está en el medio!".

(RÍEN)

(CANTAN) "¡Calamardo está en el medio!

¡Calamardo está en el medio! ¡Calamardo está en el medio!".

(GRUÑE)

(CANTAN) "¡Calamardo está en el medio!

¡Calamardo está en el medio! ¡Calamardo está en el medio!

¡Calamardo está en el medio!".

¡No os acerquéis a mí! ¡No quiero veros

a ninguno de los dos en ninguna parte del hotel!

Oh, antes me encantaba la conga...

El spa del hotel.

Este masaje es una maravilla. Tienes unos dedos mágicos.

(AMBOS) ¡Calamardo, dedos mágicos!

¡No! ¡No os acerquéis a mí!

Oh, es cierto. Tenemos dedos mágicos.

Oh, sí. Aún tengo cuerpo de bailarín.

(Música disco)

Uno, dos, tres, cuatro...

(AMBOS) ¡Calamardo!

¡No os acerquéis a mí!

¡Uno! ¡Dos!

¡Uno!

NORMAS DE LA PISCINA

Ni Bob Esponja,

ni Patricio.

Paz y tranquilidad.

(GRITA)

(AMBOS) ¡Calamardo! ¡Dejadme en paz!

¡Uno!

(REFUNFUÑA)

Esto está mejor.

¡Ah!

(Música terror)

(GRITA)

(Música cómica)

(GRITA)

Escuchadme bien, quiero estar solo. ¡Alejaos de mí, os lo advierto!

¡Quiero estar solo!

Pues si quieres estar solo,

no entres en la habitación detrás de ti.

¿Eh? Espera, ¿es que ya estáis dentro?

No, tonto. Ahí se celebra la Convención de Pesca de Medusas.

Bienvenido, pescador de medusas. Debes de ser novato.

(REFUNFUÑA)

¿"Medu" qué? ¡Pesca de medusas, bravo!

(RÍEN)

36 EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN DE PESCA DE MEDUSAS

Bienvenido, novato.

(GRITA)

Hablando de medusas...

(GRITA)

¡No!

PICADO VIVO Y PARA CONTARLO, AUTÓGRAFOS

(AMBOS) ¡Calamardo!

Todo el mundo te quiere. ¿No estás pasando el momento

de diversión más divertido de tu vida?

¡No estoy divirtiéndome!

Todos me quieren tanto que no me dejan irme.

¡Eh, Calamardo! Te queremos, amigo.

-Ahora tu sitio está con nosotros.

Creo que, si me pongo ese estúpido disfraz,

podré escabullirme sin que nadie sepa que soy yo.

(RÍE)

Adiós, medusoapestosos, me largo de aquí,

vuelvo a la paz y la tranquilidad de mi habitación.

(Murmullo)

¡Atención, pescadores de medusas,

ha llegado el momento que todos estabais esperando!

(RÍE)

¡Que comience la caza anual de la mascota de la pesca de medusas!

(Vítores)

¡Oh, caza de mascota de pesca de medusas!

(Gritos)

(Música cómica)

¿Qué es esto?

¡La descarga!

(GRITA)

-¡A mí, a mí!

(RÍE) ¡Descarga!

(RÍE) ¡Yo quiero! ¡Descárgame a mí!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Es genial! ¡Genial!

Bien.

¿Sí?

(GRITA)

¿Hola? ¿Control de plagas? Llamo desde el Hotel Fletán.

Tenemos una invasión espantosa de medusas y...

fanáticas.

¡Envíen exterminadores ya!

(Sirenas)

(Música suspense)

(Gritos)

Espero que Calamardo haya salido.

¿Calamardo? Tienes que presentármelo algún día.

(CANTA) "Tengo paz y tranquilidad.

Tengo paz y tranquilidad. Tengo paz y tranquilidad".

"CANGUROS DE CARCAMAL"

"Canguros Esponja y Estrella".

¡Por favor! ¿Qué sabéis vosotros, par de bobos, de cuidar bebés?

(RÍE) Mira esto. ¡Oh!

Imperdibles, pomada...

(LLORA)

Oh, qué Calamardín más bueno.

¡Nadie en su sano juicio os contrataría jamás como canguros!

¡Yuju, canguros! ¡Me vendrían bien unos canguros aquí!

(RÍEN)

Hola. Esponja y Estrella a su servicio.

Saltamos sobre bebés. Bueno, no literalmente.

Bueno, no lite... Eso.

Niños, comportaos y escuchad a los canguros. ¡Adiós!

¡Adiós!

(Balbuceos de bebés)

Oh, una legión entera de pequeños encantos.

Patricio, tú ocupas el flanco este y yo el oeste.

Estableceremos una zona de siesta en el medio.

(RÍE) Estos bebés no son rivales para mi estilo bebito-ken.

(GRUÑE)

Ay.

(LLORAN)

Pitas, pitas, pitas, pitas.

(RÍEN)

(LLORAN)

(Música suave)

(GRITA)

(SUSPIRA)

(LLORAN)

(SILBA) Bájala.

(RÍEN)

Sí.

(TARAREA)

Y todos vivieron felices dentro de una concha de ostra.

(ENTERNECIDA) ¡Oh!

Gracias, Esponja y Estrella.

(RONCA)

¡Cuidamos de bebés!

¡Flacos o gruesos, lindos o cochinos!

¡Servicio gratuito en caso de extravío!

¡Chicos, aquí! Me vendría bien un canguro.

(AMBOS) ¡Bravo!

(RÍEN)

Mientras sale a bailar y a disfrutar...

Nosotros vigilaremos a su diablillo.

¡Sí! ¡Oh, gracias!

¡Gracias!

¡Espere! ¿Dónde está el bebé?

¡La bebé está dentro! ¡Soy libre! ¡Soy libre!

(RÍE)

Vaya.

¡Bebé! ¡Bebé!

¿Hola?

¿Esta es la bebé? No, creo que no.

Parece una bebita muy bonita.

Sí, es bonita, pero no es una bebé.

¡Espera un momento!

Oh, encontré al bebé.

(Música terror)

¡Ah! ¡Es la bebé más fea que he visto en mi vida!

Patricio, todos los bebés son bellos, incluso los feos.

Por cierto, no sabemos cómo se llama.

Parece que hubiera pasado demasiado tiempo en la bañera.

La llamaremos Bebita Arruguina. Qué nombre más bonito.

¡Bebita Arruguina! (RÍEN)

-¡Ah! ¿Quiénes sois? ¿Dónde está Mary, la vaga?

¡La bebé sabe hablar! ¡Socorro, socorro! ¡Es un secuestro!

No, Patricio. Bebita Arruguina solo repite lo que oye.

Así hablan los bebés, está balbuceando.

¡No estoy balbuceando, cabezas de chorlito!

¡La papilla!

¡Aquí llega el avión!

(IMITA SONIDO DE AVIÓN)

(RÍE)

¡Ñam!

¡Hora de jugar!

(RÍE)

A los niños les encanta construir cosas con piezas.

Yo os construiré algo.

Patricio, llevamos tres horas jugando aquí dentro.

Voy a ver cómo está Bebita Arruguina.

¿Sabes qué es lo mejor de jugar al prisionero?

No. ¡Fugarse!

¡Fugarse!

(BALBUCEA)

Tengo que abrir esta cerradura y salir de aquí.

Por fin te encontré. ¡Vamos, abre!

La siesta. (GRITA)

¡Suéltame, estropajo amarillo! ¡Las manos fuera!

(GRITA)

¡Sacadme de aquí!

(RÍE)

¡Dejadme salir!

Oh, ¿qué bebé tiene un cólico?

¡Tú! ¡Cuchi, cuchicú!

Subiré y prepararé un baño para Bebita Arruguina

para cuando se despierte. Vale.

Y mientras, yo me quedaré en blanco.

Qué extraño, aquí no parece haber ningún objeto de bebé.

Veamos. Pastillas, dentadura, más pastillas,

crema para hemorroides.

¡"Feliz cumpleaños a mamá el día que cumple 137 años"!

¿Qué? ¿137 años?

¡Bebita Arruguina no es una bebé, es una anciana!

Vamos, ábrete.

¿Estoy escuchando a un perrito? No sabía que tuvieran un perrito.

¿Qué ocurre, perrito? ¿Quieres salir?

¡Guau! ¡Guau!

Ya está, perrito. ¡Hasta nunca, panoli!

¡Guau, guau, guau!

El perrito también habla como un bebé.

¡Patricio, no es un bebé!

(GRITAN)

¿Dónde está Bebita Arruguina? No sé.

Yo solo he dejado salir al perrito. ¡No era un perrito, era una anciana!

¡Una anciana de la que somos responsables!

(GRITAN)

Si fueras una anciana, ¿dónde irías?

¡No lo sé! ¿Al pasado?

¿A tus amigas de la calceta?

(RÍE) ¡Sí, a las amigas de la calceta del pasado!

(GRITA)

¡Vamos!

(Música suave)

¡Vieja Arruguina!

¿Han visto a una bebé que en realidad es una anciana?

Mirad, tiene mucha mugre en la cara.

(Música tensión)

¡No! ¡No! ¡Qué miedo!

(LLORA)

¿Dónde está Vieja Arruguina? ¡No, por favor!

MIENTRAS TANTO...

(Música animada)

(GRITA ALEGRE)

(RÍEN)

(GRITAN)

¿Qué estás haciendo? ¡No tienes paracaídas!

-¡Los paracaídas son para bebés!

(RÍE)

(GRITAN)

(RÍE)

¡Arruguina! ¡Viejita Arruguina!

¡Viejita Arruguina!

(Campana de ring)

(Golpes)

(Grito)

(Música animada)

Vaya, si son nada menos que mis dos canguros.

Me habéis humillado.

¡Arruguina, estás viva! Y sigues hablando como un bebé.

Vaya, ya están aquí otra vez.

(GRITA)

Oh, Arruguina quiere jugar. Qué anciana tan agradable.

(GRITAN)

(RÍE)

(GRITA)

(RONCA)

Su boxeo la ha agotado.

¡Ay!

(ENTERNECIDO) ¡Oh!

Otra misión bien cumplida.