¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"EL BURBUZOO"

(Música)

(Gritos de monos)

(GRITA COMO TARZÁN)

Hola, Timmy, encontré tu pelota

y a tu hermana. ¡Hola!

(GRITA COMO TARZÁN)

(RÍEN)

Mil perdones, señor Tigre Marino.

(RÍE) ¡Vaya!

(GRITA COMO TARZÁN)

¿Y cómo hace el elefante?

(MUGE)

(RÍE)

¡Yuju!

¿Y cómo hace la jirafa? (LADRA)

¿Y cómo hace el babuino? (GRAZNA)

(RÍE)

¡Ah!

¿Y cómo hace el cuidador del zoo?

¡Ah! ¿Otra vez el mismo niño?

¿Cuántas veces tengo que decirte

que no entres en los recintos para animales?

No son mascotas, si no animales salvajes,

y podrían hacerte mucho daño.

¿Estas preciosidades son peligrosas? (RÍE)

No seas tonto.

¡Estoy harto!

¿Es un regalo? ¡Gracias!

¡No es un regalo! Es una tobillera-alarma.

Y la próxima vez que intentes colarte en los recintos para animales

hará esto.

¡Alerta de Bob Esponja! ¡Alerta de Bob Esponja!

-¿Entendido?

Entendido. Me alegro, ¡fuera!

¡Ay!

(Música)

(MAÚLLA)

(RÍEN)

(TARAREA)

¡De eso nada!

(Música)

¡Se acabó!

¡No te permito volver al zoo! ¡Fuera!

¡He dicho que fuera!

Sí, señor, me voy.

¡Espere!

Si él se va, yo también.

Y puede quedarse con sus ridículos cacahuetes.

Vamos, Bob Esponja.

¡Y no vuelvas!

(LLORA)

Ya pasó. Ya pasó. Sana, sana.

Solo quería mimar a las criaturas.

¿Acaso me convierte eso en un animal?

Ese cuidador es malo. Parece un mono

y también huele a mono.

¡Ja! Deberías abrir tu propio zoo.

¿Mi propio zoo? Qué risa.

¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ay!

(AMBOS) ¡Burbuzoo!

¡Voilá! Nuestros primeros animales.

(RÍE)

Me pido ponerles nombre.

Tú te llamarás Cacerola.

Y tú te llamarás Cemento.

Y tú te llamarás Deby.

¡Ah! Se me había olvidado que son burbujas.

JABÓN DE BURBUJAS EXTRAFUERTE

No seas pardillo y prueba el jabón extrafuerte.

¡Ah!

¡Ay!

¡Funciona, funciona!

¡Funciona!

¡Ah!

Míralos, Patricio, tan sanos y felices.

Y mira, Patricio, burbucaquita.

¡Burbucaquitas!

(RÍE) ¡Pisando caquitas!

¡Oye! (BALA Y ERUCTA)

¡Yo iba a comerme eso, hombre!

No más peros, necesitamos más animales.

(Música)

¡Bienvenidos al Burbuzoo!

Donde el precio de la entrada es una sonrisa.

(Alarma)

Espera, ¿dónde vas tú? Mucho mejor.

OBJETOS AFILADOS Hola, amigos.

Por favor, dejen sus objetos afilados en la puerta.

Vamos, abuelo, que esto huele raro.

¡Ay!

Granuja.

¡Acérquense, amigos, y conozcan a los animales!

Esta esponja burbujeante nunca olvida cómo pasarlo bien.

(RÍE) (BARRITA)

Y estas Burbu están besuqueándose porque tienen cuellos para hacerlo.

(RÍE)

¡Uh! Hay que dar de comer a los monstruos marinos.

¡Oh!

¡Halejop!

Ven a por él.

¡Hola!

Se acabó la siesta. (TARAREA)

Voy a por mis pantalones de jardín. (TARAREA)

Voy hacia la puerta. (TARAREA)

Camino por la lengua. (TARAREA)

Aquí hay muchos dientes. (TARAREA)

¿Que está pasando?

Hola, Calamardo.

Veo que estás jugando con los monstruos marinos.

¿A que mi Burbuzoo es divertido?

¡Sácame de aquí, chico insoportable!

Vale.

Oh, Maggie, cosquillitas. Saca a Calamardo de ahí.

¡Hala!

Y Calamardo renace.

¡Eh! Espera un condenado segundo.

(GRITA)

¡Oh!

¡Cuidado, Calamardo!

BURBUZOO

(GRITA)

Calamardo, que no se te olvide traerlo.

(RUGEN)

Amables burbubestias, vamos a haceros unos recintos más...

¿Es buen momento para hablar de mi horario?

Detén a esos animales, Patricio.

¡Ya! ¡Oh!

¡Alto ahora mismo! ¡Alto, alto!

Insisto, Bob Esponja, libro los jueves.

(Música)

Llevaos a mis clientes, pero no hagáis daño a mi dinero.

(Música)

¡Por el odio de Neptuno! Aquí tienes mi último aliento.

(GRITA)

-No seas tan dramático, son una monada.

¡Esperad, esperad! ¡Ah!

(Música tensión)

Bob Esponja, ¿por qué los animales ponen esas caras terroríficas?

Porque son salvajes, Patricio.

¡Ah!

(GRITA COMO TARZÁN)

(TARAREA)

¡No estáis de vacaciones!

¡Volved a vuestros recintos ahora mismo!

(GRITA COMO TARZÁN)

No, cuando queráis, soy flexible.

(GRITA COMO TARZÁN)

Mira, Bob Esponja, son los animales del zoo.

Habrán oído mi campanilla.

(Música tensión)

¡Nos habéis salvado la vida! ¡Gracias, animulas!

Gracias, Bob Esponja, por devolverme a todos mis animales.

¡Y también me encantan los nuevos!

Eres bienvenido en el zoo siempre que quieras.

Retiro oficialmente tu prohibición de entrada.

Le prometo que no se arrepentirá, señor cuidador de zoo.

(GRITA COMO TARZÁN)

¡Libre otra vez! ¡Libre!

Buenos días, Calamardo. Buenos días.

De algo hay que vivir.

"CANGREJO EN CUARENTENA"

(Música)

Me encanta que mis dos chicas favoritas

se conviertan en mis dos mejores clientas de pago.

Un momento, el almuerzo está casi listo.

¡Marchando!

Eh...

Voy a tomar una burguer cangreburguer del Suroeste

con doble de sur. ¡No! Espera.

Eh...

(RÍE)

Se parece a la señora Puff. ¡Hola, señora Puff!

¡Ah! Recuerda lo que acordamos, Bob Esponja.

Fuera de clase no nos conocemos.

¡Es verdad! Pues aquí tiene su burguer cangreburguer,

dama misteriosa.

¡Espero que tenga buen provecho!

(Música tensión)

¡El inspector de sanidad!

Pero si ya lo soborné el año pasado.

Justo como temía.

Alguien en este restaurante está infectado

con la sumamente contagiosa ¡gripe de la almeja!

¡Todos en cuarentena!

PRECAUCIÓN, ZONA EN CUARENTENA.

Por cierto, ¿qué es una cuaren... co, co, cuarenenena?

Una cuarentena es que tienes que quedarte a dormir por obligación,

y todos estamos invitados.

(AMBOS) ¡Nos quedamos a dormir, nos quedamos...!

Una cuarentena significa que te quedas encerrado

con todos los enfermos hasta que todos enfermemos, y nos deprimimos.

Abortando la Operación Soda Pánfila. ¡Up!

Las enfermedades infecciosas son mi señal de mutis.

(RÍE) ¡Pardillos en cuarentena! Soy el mayor enemi... ¡Ah!

-Fuga frustrada. Buen trabajo.

Deberíamos quedarnos dentro.

¡Es que mañana tengo que animar en la gran final!

Todos se reirán de mí si enfermo y me muero antes.

Oh, tranquila, mi pequeña y gigantesca angelita.

Haremos lo mismo que hacíamos en los viejos tiempos de la Armada.

Los viejos tiempos de la Armada.

En primer lugar, encontrábamos al enfermo y después lo encerrábamos

en el congelador

con el marinero aislado.

El resto podíamos disfrutar seguros de nuestra buena salud.

¡Qué buenos tiempos!

Los dejaba salir del congelador cuando mejoraban, ¿verdad?

Eh... Supongo que alguien les dejaría salir.

Al final. En fin, ¿quién se siente pachucho?

Vamos, que levante la mano.

¡Ajá!

¿Con que esas tenemos?

Muy bien, os examinaré yo mismo para ver si tenéis signos de la peste.

¡Oh, no!

No voy a dejar que personajes infectados se me acerquen.

Yo no quiero que se me acerque nadie.

¡Achís!

El enfermo es él, hay que meterlo en el congelador.

(GRITA) ¡Esperad!

Iré voluntariamente.

Me siento bien, pero...

no quiero infectar a mis amigos.

Sobre todo a ti, Calamardo.

LIMPIADOR

(Música triste)

Solo os pido que me recordéis tal como era.

Lleno de... ¡Uf!

Suena como si estuviera sufriendo muchísimo.

¡Ah! No puedo ni mirar.

¿Alguien puede describírmelo?

Se acabó, salid de una vez.

Dejad que el pobre chico disfrute su agonía en paz.

¡Yupi!

(RÍE)

¡Uh!

¡Hombre, helado!

Problema resuelto.

Esperaremos tranquilamente hasta que nos dejen salir.

¿Uhm? ¡Ey!

¡Oh, oh!

¡Oh, no!

Me siento un poco palurdo.

Es pachucho, palurdo.

¡Por Neptuno! ¡Ay!

¡La gripe de la almeja está propagándose!

¡Al congelador con él!

¡Dentro!

(Villancico)

Solo tenemos que ser más vigilantes ahora.

Cualquiera podría ser un portador.

¡Le pica la piel! Tiene la gripe de la almeja.

¿Qué? No, no, yo...Solo me rascaba. ¡Al congelador!

(Música tensión)

(BOSTEZA)

¡Al congelador!

Por lo menos sabemos que ahora estamos a salvo,

mi pequeño bebé beluga.

¡Oh! Acabo de acordarme,

no me gasté todo tu dinero en el centro comercial.

Toma tu cambio. ¿Cambio?

¡Oh! La infección ha ofuscado tu mente juvenil,

pequeña beluga. ¡Espera!

Me lo quedo. Hay unos zapatos nuevos ¡que quiero comprarme!

(Música tensión)

(Villancico)

Dejad que me aclare.

¿Es que nadie en este congelador está enfermo?

(HABLAN A LA VEZ) ¡Helado!

Bueno, si aquí nadie está enfermo, entonces el enfermo tiene que ser...

-¡Papi!

¡Oh, no!

Propongo que escapemos de aquí,

y atrapemos al Señor Cangrejo y lo encerremos.

¡Sí! -¿Papi?

¿Quién es ahora?

No lo sé, el Señor Cangrejo no nos dijo que cuestionásemos

sus órdenes. Esperaré a que me permita salir.

No puedes cocinar burguer cangreburguer

si estás encerrado en el congelador.

Vale. Pongamos a ese Señor Cangrejo en hielo.

(GRITA)

Vosotros, enfermos, deberíais estar en el congelador.

¡El enfermo eres tú!

No os acerquéis a mí, enfermos.

Por el bien de todos nosotros, tiene que meterse en el congelador.

Quítame las sucias manos de encima, ingrato infectado.

Mira esto. ¡Libertad!

Está en la trampilla de grasa.

Pues alguien tendrá que pescarlo antes de que llegue a las cloacas

e infecte a toda la ciudad. ¡Yo lo haré!

Patricio, Patricio, aquí hay una trampilla de grasa enorme.

¡Menuda sorpresa!

Señor Cangrejo, ¿está aquí?

¡Gérmenes de enfermos!

TRAMPILLA PARA GRASA

No podéis atraparme, estoy demasiado sano

para todos vosotros, enfermos. (RÍE)

¡Papi, alto!

¡No tienes escapatoria! Aún no estoy lamido.

¿No me digas? Ven aquí.

¡Bob Esponja!

¡Lo cogí, lo cogí!

(Ruidos y golpes)

(SILBA)

¿Hola? ¿Hay alguien aquí?

¡Ja! Tiene gracia,

resulta que ayer estaba sujetando mi contador al revés.

Así que nadie está enfermo. Qué bobo.

¡Por Neptuno!

¡La gota de la grasa!

(Grito)

¡Sarampión del moho!

¡Triftigosis de la basura!

¡Bronquitis del polvo de conejo!

¡Peste del poliéster!

¡Ah!

¡Todo el vademécum!

¡Todos están enfermos!

Ultra mega cuarentena.

-Ya lo habéis oído. Sacad este criadero de infecciones de aquí.

Tiradlo en algún lugar seguro.

Un lugar al que no vaya nadie.

¿Qué demonio...? ¡No quiero ponerme enfermo también!