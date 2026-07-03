8 temporadas de éxitos y 7 años de calvario: Chris Froome confirma su retirada del ciclismo profesional
- Nunca volvió a ser el mismo después de su caída en 2019 en el Dauphiné
- 4 Tours de Francia, 2 Vueltas a España y un Giro de Italia destacan entre sus 46 victorias
Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, confirmó que pone fin a su carrera profesional como ciclista a sus 41 años después de una brillante carrera de más de dos décadas en este deporte. Froome se encuentra en Barcelona, donde este sábado comenzará el Tour de Francia, carrera en la que será la imagen de marca de uno de los patrocinadores de la carrera.
El ciclista de 41 años no compite desde que sufrió lesiones potencialmente mortales en un accidente durante un entrenamiento el año pasado en agosto en Francia. El británico se cayó cerca de la localidad francesa de Saint-Raphaël y fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón donde le diagnosticaron un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.
"Por desgracia sufrí aquella caída. No es la manera en la que quería terminar. Pero en ese momento ya no tuve dudas de que se había terminado", dijo el corredor a medios franceses. Preguntado sobre si su carrera había terminado, Froome lo confirmó: “Sí”.
La punta de lanza del todopoderoso Sky
Gran dominador de la ronda gala entre 2013 y 2017, Froome ganó siete grandes vueltas: cuatro Tours de Francia, dos Vueltas a España (2011 y 2017) y un Giro de Italia (2018), con el Team Sky, posteriormente rebautizado como Team Ineos. El británico también logró medallas de bronce en la contrarreloj individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, además de otro bronce en el Mundial de Ciclismo en Ruta de 2017.
Su carrera sufrió un frenazo brusco en 2019, cuando tuvo una dura caída durante el reconocimiento de una etapa contrarreloj de la Dauphiné. Desde entonces no ha vuelto a ser competitivo sobre la bicicleta, pese a que prosiguió su carrera en el equipo Israel.
Nacido en Kenia, desde 2008 corrió bajo bandera británica, el país de su padre y desde 2011 tiene fijada su residencia en Mónaco. Froome afirmó en 2024 que soñaba con disputar el Tour de Francia una vez más antes de poner fin a su carrera. Sin embargo, sufrió nuevos contratiempos: se rompió la clavícula en una caída durante la última etapa del UAE Tour en 2025 y después no fue seleccionado para disputar el Tour de Francia de ese año.