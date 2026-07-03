8 temporadas de éxitos y 7 años de calvario: Chris Froome confirma su retirada del ciclismo profesional

Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, confirmó que pone fin a su carrera profesional como ciclista a sus 41 años después de una brillante carrera de más de dos décadas en este deporte. Froome se encuentra en Barcelona, donde este sábado comenzará el Tour de Francia, carrera en la que será la imagen de marca de uno de los patrocinadores de la carrera.

El ciclista de 41 años no compite desde que sufrió lesiones potencialmente mortales en un accidente durante un entrenamiento el año pasado en agosto en Francia. El británico se cayó cerca de la localidad francesa de Saint-Raphaël y fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón donde le diagnosticaron un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.

"Por desgracia sufrí aquella caída. No es la manera en la que quería terminar. Pero en ese momento ya no tuve dudas de que se había terminado", dijo el corredor a medios franceses. Preguntado sobre si su carrera había terminado, Froome lo confirmó: “Sí”.