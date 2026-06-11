Una final de película y una remontada de 29 puntos dejan a los Knicks a un partido de ganar la NBA

Nueva York es, entre otras muchas cosas, una ciudad de sueños, de esperanzas que persisten más allá de lo que se pudiera imaginar. Una ciudad tan mágica como caótica, en la que los Knicks son una especie de pegamento que une a (casi) todos, tanto en los días malos, que de esos saben un rato sus aficionados, como especialmente en los buenos, como el de anoche, que no fue bueno, fue buenísimo, histórico incluso si nos atenemos a los datos, pues nadie en la historia de las finales había remontado una diferencia de 29 puntos (desde que se tienen registros). Nadie, hasta que anoche los Knicks regalaron al Madinson Square Garden un partido que, de no haberlo visto, parecería de ciencia ficción.

Pero antes, vamos a retroceder al inicio de todo, al inicio de este cuarto partido apoteósico. Llegar al Madison fue toda una odisea. Incluso para la prensa. Cientos de policías protegían el perímetro y permitían únicamente el paso a los afortunados con entrada para este episodio inenarrable.

Nadie quería perderse el choque, mucho menos los famosos habituales en la primera fila. Spike Lee, Chalamet... y anoche también Taylor Swift, una de las más aclamadas por la afición neoyorquina cuando apareció en el videomarcador.

Naufragio de 27 puntos Con un despliege absoluto de estrellas y un pabellón encendido empezó el partido, pero no lo hizo de la manera que cabría esperar para los Knicks. Los de San Antonio lo bordaron en la primera parte, especialmente desde el triple, llegando a situarse en un 68% de acierto en el comienzo del segundo cuarto. Los Knicks naufragaban en defensa, y tampoco estaban respondiendo en ataque. Mike Brown, desbordado, probó de todo, hasta dar minutos a Hukporti en la rotación. Pero nada servía. Wembanyama castigaba cada acción cerca del aro, Harper ayudaba a cargar en la pintura y Vassell lideraba el enorme acierto de tres de los visitantes. El resultado: una ventaja al descanso para los Spurs de 27 puntos. Con los impecables números de San Antonio en una mano, y el mal juego de los neoyorquinos en la otra, todo parecía acabado, pero si algo sobra en Nueva York, y más estos días, gracias a los Knicks, es esperanza. El optimismo es casi contagioso. No es que no haya quién dude, pero lo que no hay es quién después de dudar, entre al Madison y no salga convencido de que los Knicks pueden con todo. Y así salieron sus jugadores tras el paso por vestuarios; creyendo lo que nadie diría que podía suceder. Poco a poco, canasta a canasta, los campeones de la conferencia este se acercaban en el marcador ante unos Spurs que, tras perder el acierto en el triple, no encontraban soluciones para retomar el frenético ritmo anotador del primer tiempo. Con Brunson y Anunoby tirando del carro en ataque, y con una defensa, ahora sí, rocosa y lo suficientemente dura como para afrontar una gesta como la que pretendían, se pusieron a 15 puntos antes de empezar el último cuarto.