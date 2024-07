De la Fuente: "El 50% de Mbappé puede ser el 100% de cualquier otro"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, tiene claro cuáles son los mejores jugadores del mundo. No se cansa de repetir que, para él, los mejores son los suyos, aunque no ha dejado de elogiar a su rival de este martes en las semifinales de la Eurocopa 2024: "Enfrente tendremos a una selección tan buena como nosotros".

El técnico riojano ha apuntado especialmente a Kylian Mbappé, al que ve como "un genio": "Este tipo de futbolistas son imprevisibles, no sabes cuando aparecen o desaparecen, pueden tener un nivel un poco más bajo, pero su 50% puede ser el 100% de cualquier otro. Puede tener dos acciones y definir un partido".

¿Cómo pararlo? España acumula cansancio y bajas, concretamente en la defensa, por la sanción de Carvajal y Le Normand, pero De la Fuente afirma que están preparados: "Trataremos de minimizar sus condiciones, estamos perfectamente preparados y tenemos herramientas para hacerlo independientemente de quién esté en el campo. Tengo una fe ciega en mis jugadores".

Preguntado por si Francia hace un fútbol aburrido, De la Fuente lo ha negado: "Yo con el fútbol siempre me divierto y para mi ver a Francia y a estas selecciones no me aburre nunca. Tiene un potencial excepcional, tiene jugadores de un nivel altísimo y un juego de conjunto muy bueno".

En este sentido, cree que el objetivo "siempre es ganar" y luego cada uno "tiene una idea del espectáculo". "Nuestro modelo e idea se parece mucho a un bonito espectáculo cuando se desarrolla con acierto. Somos un equipo muy vistoso, pero aquí se trata de ganar, y a estas alturas todavía más. Tratamos de ser vistosos, pero prácticos, porque lo que vais a valorar es el resultado", ha analizado.

"No nos conviene un partido de ida y vuelta" Ante Francia, De la Fuente tiene clara la idea de partido que quiere y no le gustaría que fuera un partido "de ida y vuelta": "No nos conviene, somos una selección preparada para tener el control. Vamos a ver dos estilos muy diferentes. Francia está cómoda sin balón, y estaremos muy atentos a pérdidas de balón y en los contragolpes". Cuestionado sobre cómo afrontar un partido ante la fortaleza física de Francia, De la Fuente ha asegurado que sus jugadores están "recuperando bien" a pesar de los pocos días entre partidos y ha indicado que tratarán de "imponer" su estilo ante "el poderío físico de Francia". No obstante, De la Fuente tiene claro que, pase lo que pase este martes, la conclusión ya es buena: "Estaremos muy felices, yo por lo menos. He visto un crecimiento del equipo importante. Si no es esta, tenemos posibilidades de conseguir algo importante en otra".