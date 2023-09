Con esta nueva entrega de Conexión Vintage arrancamos la decimosegunda temporada de nuestra joven historia. Todo empezó en Octubre de 2012 a la vuelta de los Juegos Olímpicos de Londres. Ernest Riveras me sugirió preparar un programa de una media hora, con historias del deporte.

Algo parecido a lo que ya hacía en Estudio Estadio con el nombre de “El Ojeador” Carlos González, hoy director adjunto de deportes, por aquel entonces jefe de deportes en Barcelona sugirió el nombre de Conexión Vintage. A mí no me gustaba, pero acepté. Funcionó y 12 años después, aquí estamos hoy con este vintage especial dedicado a los 100 años de las 24 de Le Mans.

“Hola. Hoy #vintageLemans100 20h @teledeporte @rtveplay El programa con el que arrancamos la 12T. Estuve @24hoursoflemans y creo que fue un sueño. Por eso en este programa decimos @sipinsipoide y yo a nuestros invitados, al igual que hizo Terencia Moix: No digas que fue un sueño" pic.twitter.com/HHkArjIvdv“ — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) September 25, 2023

Toyota invitó a un grupo de periodistas en junio de 2023 a vivir con ellos la edición centenaria de ésta mítica prueba del motor. TVE deportes me eligió a mi para formar parte de ese grupo y para allá que nos fuimos encantados. ¡Le Mans nada más y nada menos! Pensé que era un sueño.

Mientras viajaba me vino a la memoria (y aún no sé por qué) una de las obras del escritor catalán Terenci Moix, “No digas que fue un sueño” porque era lo que yo estaba viviendo allí.

Ese es el espíritu que acompaña a toda la grabación y desarrollo de este vintage. La historia de esos 100 años, a lo largo de videos, y cines del fabuloso archivo de RTVE y la constante pregunta: “dime que no fue un sueño”

A esa pregunta responden los compañeros que estuvieron con nosotros en esa aventura. Ellos nos dan las claves para ver si fue o no fue un sueño.

Os invitamos, en cualquier caso, a vivir este sueño, entre opiniones, rodajes, cines, videos históricos de lo que representa una de las grandes citas del motor y del deporte.

No sé si fue un sueño o no, pero pude comprobar el por qué de la mística y la gloria y la pena y la derrota y todo en Le Mans. Eso hemos querido plasmar en este programa.

Esta vez me acompaña en el estudio un juguete. Mi juguete de los tiempos mágicos en que el sueño forma parte de la vida: la infancia. Es un Ferrari 250 Le Mans de Payá; de 1966 nada más y nada menos. Entre la infancia, el sueño y la realidad, aquí está el vintage del Le Mans centenario y no me digas que fue un sueño.Que os guste.

Esta será una temporada especial. La viviré como si fuera la última.