2021, Ibiza. A finales de ese año, Natalia Herrero se embarcó en un proyecto cargado ilusión, trabajo, y nuevos retos, El Club deportivo Es Vedrà. Que nació con el objetivo de fomentar la inclusión y la socialización de personas con diversidad funcional ayudándolas a mejorar su autoestima e iniciándolas al deporte. Y en su corta vida se ha convertido en un referente siendo es el único club oficial inclusivo de gimnasia rítmica en Baleares.

En sus filas se encuentra Aira Hernández, una niña de siete años con síndrome de Down, quien aterrizó en el club con solo cuatro años. Una llegada propiciada por unos padres que quieran que realizase una actividad que le ayudara en su desarrollo psicomotor y mejorar sus capacidades sociales. ¿Y por qué el Club Es Vedrà? “Sus padres tenían muy claro que quería que estuvieran en un club inclusivo, no en un club donde hubiese niños con necesidades especiales”, explica su entrenadora Natalia Herrero.

Ella tenía dudas consigo misma sobre si sería la mejor entrenadora para ella. Pero, el tiempo ha demostrado que los caminos de Aira y Natalia se debían juntar. “Me he dado cuenta que la inseguridad era únicamente mía, que tengo un equipo maravilloso donde se fomenta el trabajo en equipo y el respeto ”.

Natalia Herrero se embarcaba en un reto a nivel personal porque ella “nunca había tenido la oportunidad de compartir y enseñar a ningún niño con diversidad funcional”. Y, aunque la idea de entrenar a Aira le encantaba, los miedos y las inseguridades comenzaron a rondar en la cabeza de la gimnasta profesional y presidenta del club. “Tenía la incertidumbre de no saber gestionar sus necesidades . Y si se daba el caso, pues tener que mediar con el resto de compañeros”, expresa.

¿Y por qué no lo hacen? Porque el Club Es vedrà es inclusivo y eso quiere decir que “ no se diferencian los entrenamientos de ella respecto a las otras compañeras, sino que todo el mundo y todos los niños que a día de hoy ya están, hacen el mismo tipo de deporte, los mismos ejercicios y los mismos entrenamientos”.

Es media tarde, comienza la hora del entrenamiento y la pelota, cinta, aro, mazas y cuerda están dispuestas sobre el tapiz. Tras el calentamiento, la entrenadora comienza a explicar los diferentes ejercicios que las deportistas deben realizar en la. Y Aira, ¿realiza el mismo tipo de entrenamiento? Si, no hay diferencia ninguna ya que la pequeña está “ completamente capacitada y se adapta a los ejercicios ”.

Protagonismo de Aira en los campeonatos insulares

Aira y sus compañeras en el torneo nacional 25 aniversario Portmany Club deportivo Es Vedrà

A pesar de que la pequeña no puede competir a nivel nacional, por no tener la edad mínima, sí que a participado en diferentes certámenes en la isla de Ibiza donde ha obtenido grandes resultados porque a Aira no hay reto que se le resista. ”Ella ya ha estado en competición con niñas sin ninguna diversidad funcional, la que ha sido todo un reto para ella, para mí y para todo el club”, subraya.

A Aira le queda un largo recorrido en la gimnasia rítmica y su entrenadora, que ha cosechado grandes resultados con su pupila, espera que el año que viene pueda llevarla a competiciones a nivel nacional.