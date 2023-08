Pedri vuelve a sufrir una lesión en el recto anterior del muslo derecho

El futbolista del Barcelona Pedro González 'Pedri' se ha lesionado en el entrenamiento matinal del conjunto azulgrana este jueves. Así lo ha comunicado el club,que informa que el jugador tiene "una lesión el recto anterior del muslo derecho".

El Barça no especifica el tiempo de baja del centrocampista español. En su comunicado se limita a señalar que "es baja y su evolución marcará su disponibilidad".

No obstante, según informa la Cadena Cope, este tipo de lesión podría tener a Pedri alejado de los terrenos de juegos de 5 a 6 semanas, por lo que Xavi podría no tener al jugador disponible hasta comienzos de octubre.

La misma lesión que en febrero de 2023

Esta lesión de Pedri es la misma que tuvo al canario dos meses alejado del terreno de juego la pasada temporada. Pedri se lesionó en el recto anterior del muslo derecho en febrero, en Old Trafford, y esa lesión no solo le impidió jugar con el Barça si no que también le dejó fuera de la convocatoria de la selección española.

Esta es la tercera lesión del jugador en lo que va de año ya que, tras superar esa lesión de febrero, Pedri volvió a ser baja en el mes de mayo. en esta ocasión el club solo especificó "molestias en el muslo", pero esta dolencia le obligó a perderse los últimos partidos del Barça y la Nations League con España.