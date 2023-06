El flamante campeón de este US Open 2023 tiene una historia de superación y perseverancia, hijo de un tenista profesional, el deporte fue parte de su casa desde pequeño, pero fue su madre que lo inició en el golf. Lise, era la que lo transportaba a sus campeonatos junior y la que despertó en el la chispa de la competitividad, cuando en 2013 murió mientras Wyndham estaba en su segundo año colegial, el joven jugador vió como su mundo se caia a pedazos: "Todavía podia hacer una ronda de 64-65, pero era con rapidez, sin gusto por el juego" afirmaba su entrenador.

Una transferencia universitaria más tarde y su actitud cambió de manera radical, su angustia y rabia por la pérdida de su madre seguian presentes, pero esta vez controladas, su coach mental, la clave: "Sin Julie no hubiera podido manejar la presión de lo que es pelear un trofeo mayor" afirma Wyndham.

Fue en ese útimo hoyo donde todo se hizo realidad, donde todo cambió, Wyndham Clark escribía su nombre entre los grandes del golf estadounidense mientras la multitud coreaba su nombre y el, acordaba el nombre la persona más importante en este camino: Lise.

