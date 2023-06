Alexia Putellas, a RTVE, tras 299 días de baja: "Me siento agradecida por volver a sentirme futbolista"

La capitana del Barcelona, Alexia Putellas, ha estado en los micrófono de RTVE para valorar el partido del sábado ante el Wolsburgo, club ante el que disputarán, el próximo 3 de junio en el Philip Stadion de Eindhoven (Países Bajos), la final de la Champions y que podrá verse por La 1 de TVE a partir de las 16:00 h.

La lesión que sufrió en el inicio de la Eurocopa femenina la dejó en el dique seco 299 días. Una rotura de ligamento cruzado le hizo perderse el torneo con la selección española y prácticamente toda la temporada con el club blaugrana. Sin embargo, la mejor futbolista del planeta ha vuelto con fuerza y ya mira hacia la gran final de la máxima competición europea.

"Cada día me levanto agradecida"

"Me levanto cada día agradecida de que todo haya salido bien, que la rodilla sea funcional y volver a sentirme futbolista", señalaba. Sus compañeras, la afición y su familia han sido los principales pilares para volver a los terrenos de juego. "Ver que me familia es seguidora del equipo, aunque yo no estuviese jugando, me ayudaba a seguir y querer ser partícipe".