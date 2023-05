El ciclista británico Tao Geogeghan Hart (Ineos Grenadiers) ha abandonado el Giro de Italia tras una dura caída en la etapa 11, que se disputa este miércoles entre Camaiore y Tortona, en la que ha sufrido una fractura de cadera le obligará a pasar por quirófano.

“Crash in the bunch, @taogeoghegan and the Maglia Rosa are involved . Caduta in gruppo. @taogeoghegan e la Maglia Rosa a terra #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/KeUeNko5eF “

Hart, que marchaba tercero en la general y era uno de los favoritos como vencedor de la edición de 2020, se ha ido al suelo a falta de 65 km para el final de una de las etapas más largas, de 219 km totales.

También han probado el asfalto otros corredores como su compañero de equipo Geraint Thomas y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), primero y segundo, pero ellos han podido continuar mientras que Hart ha tenido que ser evacuado en ambulancia.

El corredor de Ineos tendrá que pasar por quirófano, después de que las pruebas confirmaran que ha sufrido una fractura en su cadera izquierda, según ha informado el propio equipo.

“Immediately following his involvement in a crash during today’s stage 11 of the #Giro, @taogeoghegan was transported to a local hospital in Genoa.



After further assessment, imaging confirmed that Tao had sustained a fracture of the left hip which will require surgery (1/2) pic.twitter.com/snqoRUuMlc“