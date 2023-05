Carlos II de España reedita corona en Madrid y acecha a Djokovic y Federer

De 1665 a 1700, Carlos II fue rey de nuestro país. Su mote era “el Hechizado” y fue un monarca poco comprendido. Sin embargo, el Carlos del que hablamos ahora bien podría llamarse “el hechicero” por la magia en sus golpeos, además de ser comprendido por millones de personas que no dejan de alucinar con el tenis de un chaval de 20 años recién estrenados. Si, su tenis hechiza. Eso no lo vamos a descubrir ahora y menos con el recital que la Manolo Santana ha podido vivir in situ hace apenas unos instantes. Alcaraz repitió fórmula ante Struff y le asestó otra cornada como a los Dimitrov, Khachanov o Zverev, aunque con un poco más de suspense.

Precisamente fue ante otro alemán cuando levantó por primera vez la corona en la tierra batida madrileña. Por aquel entonces, Charlie todavía no había ganado su primer Grand Slam, pero la pinta del murciano era de animal tenístico. Un año más tarde y con el ‘major’ bajo el brazo, Carlitos reeditó victoria ante más de 12.000 espectadores que le alentaban y le guardaban pleitesía. El tenis español no ha notado el vació que puede dejarnos pronto Rafa nadal y la transición del balear a Carlos Alcaraz está siendo más dulce de lo esperado.

Con tan solo 20 primaveras, el pupilo de Ferrero ya tiene en su vitrina murciana dos entorchados en Madrid y se sitúa a tan solo uno de Djokovic y Federer en toda su carrera. Además, los cinco certámenes de Nadal ya no parecen estar tan lejos y puede que dentro de algún tiempo veamos a Charlie intentar igualar o mejorar los registros de su ídolo tenístico.

El hechicero habla sobre su magia Después de dos horas y media de batalla, Carlos Alcaraz dejó que Alex Corretja le hablara de magia. De la de la pista y de la que él lleva dentro de manera natural. Hay cosas que no se pueden trabajar y esta es una de ellas. El trabajo diario ayuda a ser mejor jugador, pero esa virtuosidad "sale del corazón" como bien señalaba Carlos. “El momento gracioso de @alexcorretja74 con @carlosalcaraz.



"Hay golpes que no se entrenan, que salen de dentro"



�� "Hay veces que me repito 'Charly, haz magia' y aquí me sale"#MMOPEN #TenisRTVE pic.twitter.com/LBIPCJPlVV“ — Teledeporte (@teledeporte) May 7, 2023 No obstante, el murciano, a veces, le da por repetírselo durante el partido. "Haz magia, es el momento de hacerlo", decía un joven de 20 años con chistera y varita tras reeditar estatuilla en el polvo de ladrillo rojizo. Los momentos clave, como esa bola de break en el tercer set con 1-1 en el marcador, se sacan con oficio y pundonor, pero muchas otras con talento innato y magia. Esa que nos tiene a todos hechizados desde hace menos de tres años.