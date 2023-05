Carlos Moyá se ha dejado ver en el Mutua Madrid Open y ha hablado con RTVE sobre el estado físico de Rafa Nadal: “El tiempo dirá dónde llegará la reaparición. Es una lesión más complicada de lo que se esperaba en principio pero hay que ser optimistas", ha declarado el entrenador del manacorí.

Una lesión complicada en el pero momento del año

"Estamos tristes por no haber podido debutar en tierra aún. Esta es la gira del año para él y no ha sido fácil saltarse Montecarlo, Barcelona y Madrid pero él es un guerrero y sigue con la confianza de poder estar compitiendo pronto", ha añadido Moyá, al que también le hemos planteado cómo podría ser que Nadal llegase a grandes objetivos como Roland Garros sin apenas días de competición previos: "Siempre ha sido una leyenda urbana que Rafa necesita muchos partidos para coger la forma. Históricamente ha hecho grandes resultados al volver. Sería mejor llegar a un grand slam con más rodaje, pero si no también tendríamos nuestras armas", ha concluido el ganador en París en 1998.