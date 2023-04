El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha avisado de que contra el FC Barcelona en el Camp Nou se pueden quedar en el banquillo "jugadores intocables", porque afirma que con esa condición tiene "a muchos jugadores".

El técnico italiano ha comparecido ante los medios en la jornada previa al partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el FC Barcelona, en el que el conjunto blanco deberá remontar el 0-1 de la ida en el Bernabéu.

"Intocables son muchos. Hay que elegir un once, pero no solo van a ser protagonistas esos once. Tengo recursos en el banquillo que pueden ser importantes, hay que ser protagonista. Modric es intocable y se pasó el partido contra el Valladolid en el banquillo", ha declarado Ancelotti.

“Este grupo no pide muchas explicaciones. La puerta de mi despacho está abierta, pero el despacho vacío“

El de Reggiolo ha añadido que los futbolistas "no quieren entrar en el partido, quieren empezarlo. Su mentalidad no ha cambiado", pero también ha añadido que no da explicaciones a los suplentes: "Mi puerta está abierta. Este es un grupo de jugadores que no piden muchas explicaciones, saben del momento en que estamos y que hay mucha competencia. Mi puerta está abierta, pero mi despacho está siempre vacío".

Ancelotti es consciente de lo que se juegan ante el Barça, pero ha restado importancia al hecho de que sea un clásico más: "Para mí el clásico siempre es el partido más importante, para el entrenador, para la afición, para los jugadores... hay una rivalidad muy grande y punto. Es un partido que nos permite jugar una final y vamos a hacer todo lo posible por jugarla".

"La idea es no volverse loco para marcar un gol, sino hacer un partido completo, manejarlo bien con o sin balón. En la ida controlamos bien, aunque no llegamos muchas veces. Hay que hacer transiciones más rápidas, pero no volvernos locos", ha añadido.

"No vamos a cambiar el esquema" Eso sí, Ancelotti no piensa en cambiar el sistema porque dicho cambio, "te sorprende a ti mismo, no te conviene. Los pequeños detalles sí pueden sorprender". En cuanto a cambiar el once titular, recordando que en los tres últimos clásicos ha repetido y los tres ha salido perdiendo: "Es una opción, pero también hay que evaluar que en los dos últimos lo hemos hecho bien. No miramos solo el resultado cuando ganamos y tampoco lo hacemos cuando perdemos. Estuvimos a punto de ganar en el Camp Nou". El técnico del Madrid no ha dado pistas sobre once, más allá de generalidades. Preguntado por los laterales, si estos deben ser ofensivos: "La banda izquierda está bien ocupada con Vinicius, no le pedimos mucha llegada. En la derecha depende de si juega Rodrygo, que tiene más amplitud, o Valverde, que va más hacia dentro".