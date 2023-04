La Liga Guerreras Iberdrola no tendrá este fin de semana a una sus inquilinas ilustres en el banquillo. La alcalaína Cristina Cabeza no dirigirá al Motive.co Gijon este sábado en el Esperanza Lag de Elche.

Que los entrenadores sean cesados, destituidos o dimitan en deportes como el fútbol es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Sin embargo, que eso suceda en el mundo del balonmano es algo muy poco frecuente. Pero esta temporada se ha dado ya en otra tres ocasiones.

Primero fue la dimisión, de mutuo acuerdo, de Robert Cuesta en el Rocasa, que recurrió a Juan Moreno para ocupar el banquillo del equipo canario. Cuesta fichó por el Granollers, cuando el club decidió destituir a la entrenadora navarra Dolores Martín.

Sumido en la zona de descenso, el Guardés cesó a Abel González, el que había sido segundo hasta la pasada temporada del seleccionador José Ignacio Prades en el cuadro gallego y fue sustituido por la portuguesa Ana Seabra, que ha logrado meter al equipo en la Final de la EHF Cup y sacarlo de los puestos de play-down.

Y el miedo a entrar en esa liguilla por la permanencia es lo que ha provocado el último movimiento en los banquillos de la Liga Guerreras Iberdrola. El Motive.co anunció esta semana el sorprendente cese de la madrileña Cristina Cabeza tras tres temporadas al frente del conjunto asturiano, con el que jugó esta temporada competición europea por primera vez en su historia.

Manuela Fernández Ena, la presidenta de la entidad asturiana, decidió dar la dirección del equipo del Principado al segundo entrenador, Luis Avelino. La derrota en casa ante el Granollers, que les ha dejado un punto por encima de las catalanas en la lucha por la salvación a falta de dos jornadas del fin de la Liga regular, ha sido el detonante de esta destitución del todo inesperada de la seleccionadora española juvenil.

"De los últimos ocho partido sólo habíamos ganado uno y ese ha sido el motivo" para añadir que No están acostumbrados a este tipo de decisiones porque no son fáciles y resultan dolorosas, pero si hay que tomarlas siempre recaen en "prescindir de la persona que es la responsable del equipo y en este caso es la entrenadora", ha asegurado a RTVE la máxima responsable del Club Balonmano La Calzada, Manuela Fernandez.

Una medida que no ha sentado bien a la entrenadora madrileña porque dice que no se siente enfadada, pero sí dolida. Comenta que tiene la conciencia muy tranquila porque ha hecho "historia" con el equipo asturiano al clasificarse por primera vez para cuartos de final de la competición europea de la EHF Cup.

De la posible renovación a la despedida

Cristina Cabeza y el Club Balonmano La Calzada habían establecido conversaciones para renovar su contrato. De hecho, la última opción que había sobre la mesa era prolongar la relación laboral en un año más otro opcional. Sin embargo, todo se torció. Cabeza comenta que cuando había decidido quedarse, unas decisiones que toma el club respecto a la plantilla no le acabaron de gustar y fue cuando comunicó a club asturiano que no continuaría al final la temporada el 30 de mayo. "No vi que hubiera demasiado interés por parte del club en mandarme el contrato y cuando comunico que no sigo hubo situaciones muy desagradables que ahora no vienen al caso y no vale la pena detallar. Pero sí que hubo cambios en la forma de comunicar las cosas", ha declarado Cabeza.

Para Manuela Fernández el club tenía que tomar una decisión y optaron por decantarse por la continuidad en vez de fichar a un nuevo entrenador. Por eso "Luis Avelino, con la ayuda de Jorge Martínez, siempre han sido nuestra alternativa" porque "lo óptimo en estos casos es no modificar demasiado el sistema de juego de las jugadoras en vez de traer a un nuevo entrenador que no conozcan y tenga que hacerse con el equipo la llegada de un nuevo entrenador".

A este respecto, Cristina Cabeza reconoce que se sentía capacitada para salir de esta delicada situación en la tabla porque en caso contrario habría dimitido mucho antes. De hecho, la entrenadora de Alcalá de Henares reconoce que descartó ofertas que le llegaron entre enero y febrero para cambiar de equipo y las rechazo porque "el compromiso con el Club Balonmano La Calzada era total y hasta final de temporada"