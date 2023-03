Carolina Marín, estrella del Madrid Spain Masters, quiere ilusionarse de nuevo en su país

La onubense Carolina Marín se mostró este lunes "con ganas" e "ilusión" y "con más fuerza", después de su proceso vírico, para competir en el Madrid Spain Masters, octava prueba del HSBC World Tour de Bádminton y que se celebra desde este martes en el Centro Deportivo Municipal Gallur de Madrid, con la vigente campeona de Europa "en lo más alto del 'top' mundial".

"Estoy mucho mejor, he pasado por un proceso vírico importante, me retire del All England, no fui a Suiza. Sigo con tos y mocos, pero hemos remediado la fiebre, las sensaciones corporales también, estoy con más fuerza", afirmó la jugadora de bádminton en un acto organizado por Iberdrola, conducido por Carolina Iglesias, en el día previo al inicio de la competición en Gallur.

"Competir en España me hace mucha ilusión" Un proceso febril provocó la retirada de la onubense del All England hace dos semanas y su ausencia en el Abierto de Suiza de la semana pasada. Sin embargo, Marín no quiere perderse la cita "especial" en el mismo recinto donde hace un año se proclamó campeona de Europa por sexta ocasión. "Compito aquí muy poco. Que la gente venga a verme me hace sentirme orgullosa. Habrá muchos jugadores 'top' mundial", valoró. "Va a ser una semana bonita, el pabellón va a estar lleno. Estoy con ganas, más que con nervios. Hace un año que competí aquí, el primer torneo después de la lesión de rodilla. Competir en España me hace mucha ilusión", agregó sobre un torneo que se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo, 2 de abril, y en el que la onuense, cabeza de serie número uno, debutará ante la danesa Line Hojmark. La onubense logró su sexto Europeo a finales de abril de 2022 también en Gallur, donde espera unas condiciones muy similares. "El pabellón es igual que el Europeo, las gradas están más alejadas de lo normal, pero esto es acostumbrarse, controlar bien el volante", expresó sobre la pista. 01.25 min Carolina Marín, emocionada tras ganar su sexto Europeo después de superar su grave lesión -- Ver ahora

"Ahora disfruto mucho más del bádminton" A pesar de volver por todo lo alto hace poco menos de un año, fue "desde diciembre" cuando Marín sintió que puede "hacer frente" a las mejores jugadoras del circuito mundial. "He pasado un año y medio bastante complicado, tenía dolor y ha sido frustrante sobre todo la parte mental", confesó. "No me quedó otra que aceptar ese dolor que no quería tener, soy muy exigente y era frustrante. Hemos tocado todo lo posible y finalmente no tengo dolor. Ahora disfruto mucho más del bádminton, aguanto las cargas de entrenamiento y siento que estoy en lo más alto del 'top' mundial", agregó sobre su estado físico y mental actual.

"Te preguntas si volverás a mostrar un nivel alto" La campeona olímpica en Río 2016 reconoció que "a veces" dudó de sí misma, "sobre todo" al volver de sus dos graves lesiones. "Dudas de ti, del proceso, te preguntas si volverás a mostrar un nivel alto, es complicado. Nunca sabes si vas a volver a ser competitiva", manifestó, aunque celebró que sigue siendo competitiva, ya "teniendo en mente el objetivo de los Juegos" de París 2024, evento que ya mira "con ilusión, ganas y motivación". Finalmente, abordó su papel como "referente" del bádminton en España. "Para mí es un orgullo", admitió. "Es ilusión, muchas veces tienes que tener más cuidado con las cosas que haces de cara al público", añadió, relatando que "a veces hace falta renunciar a muchas cosas" como deportista de élite.