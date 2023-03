Bádminton I Carolina Marín: "Me siento más competitiva que antes"

Carolina Marín: "Va a ser ilusionante jugar en casa" asi respondía a los periodistas la onubense a horas de debutar en el Spain Madrid Masters en el pabellón de Gallur. Lo hará el miércoles contra la danesa Line Hojmark Kjaersfeldt días después de superar un proceso vírico que le obligó a retirarse en el torneo All England y a no poder participar en el Open de Suiza: "Ya no tengo fiebre...sigo con tos y mocos, pero ya no tengo fiebre" ha dicho la onubense. Carolina asegura que ya no tiene dolor en su rodilla desde diciembre y que ahora se siente más competitiva que antes y se ve dentro del Top3 mundial. En Gallur estarán 32 jugadoras, entre ellas Top10 como la japonesa Nozomi Okuhara o las indias Pursala Shindhu y Saina Nedwal. También participa la española Clara Azurmendi.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ