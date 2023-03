El futbolista croata y exjugador del Atlético de Madrid, Sime Vrsaljko, ha decidido colgar las botas a sus 31 años. Así lo informan varios medios de Croacia que publican la retirada del lateral derecho debido a las lesiones.

En la misma línea se pronuncia Fabrizio Romano que señala que Vrsaljko "ha decidido dejar el fútbol con efecto inmediato"

“Šime Vrsaljko retires from professional football. Croatian fullback is 31 — and he has decided to leave football with immediate effect. ������ #Croatia pic.twitter.com/HNfpiJC6JN“