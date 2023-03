Real Madrid

13:12

Pero intentar ganar en el feudo blanco no será fácil. De hecho la historia dice que el Bernabéu no es un campo en el que le vaya bien al Espanyol. La última vez que ganaron aquí fue el 21 de abril de 1996. Hace ya 27 años. Por entonces el conjunto blanquiazul se llevó el triunfo por 1-2 gracias a un doblete de Jordi Lardín.