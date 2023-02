El mitin de pista cubierta de Lievin (Francia), retransmitido en directo por TDP y RTVE Play y quinta parada del circuito oro de World Athletics bajo techo, ha sido el escenario del 3000 en pista cubierta más rápido de la historia: el etíope Lamecha Girma pulverizó el récord del mundo de la distancia con 7:23.81, mientras que el español Mohamed Katir, segundo con 7:24.68, batió por casi seis segundos la plusmarca europea que estaba en posesión de su compatriota Adel Mechaal.

Girma, subcampeón del mundo de pista cubierta, llegó a Lievin acreditando como mejor marca personal 7:27.98 en 3.000. El etíope realizó una carrera perfecta en la que tomó el mando a falta de mil metros, cuando se marchó en solitario y solo fue seguido por Katir, al que controló en las dos últimas curvas con un cambio de ritmo que impidió al español adelantarlo.

El mediofondista etíope, con esos 7:23.81, batió el récord mundial de 3.000 en pista cubierta que estaba en posesión del keniano Daniel Komen con 7:24.90 desde el 6 de febrero de 1998 en Budapest (Hungría). Mohamed Katir, que paró el crono en 7:24.90, logró el segundo mejor tiempo de la historia en 3.000 bajo techo y pulverizó el anterior récord europeo de la distancia de Adel Mechaal con 7:30.82 el 6 de febrero de 2022 en Nueva York y también estableció un nuevo récord de España de la distancia.

Tentoglou gana en Lievin en plena polémica por sus zapatillas



El griego Miltiadis Tentoglou, campeón olímpico en Tokio 2020 y doble campeón europeo bajo techo, ganó el concurso de longitud con una marca de 8,41 metros, un centímetro más que con el salto que realizó la pasada semana en Torun (Polonia) y que fue anulado por el uso de unas zapatillas que World Athletics considera no aptas para la competición. El griego compitió por primera vez después de que World Athletics anulara el salto de 8,40 metros que realizó la pasada semana en Torun por el uso de las zapatillas 'Ambition 2' de Adidas, que por el tipo de clavos que lleva no están permitidas en pruebas como la longitud y el triple. En Lievin saltó con las mismas zapatillas.

"Piensan que el grosor de la parte trasera de la zapatilla es bueno y no sólo es inútil, sino que lo hace más pesado y es difícil correr. Creo que deberíais tener gente en tu equipo que tenga experiencia en el deporte. Yo soy el que está saltando. Quiero usar lo que es cómodo y seguro. No me importa un salto de 8,40. Puedo saltarlo cuando quiera. Es simplemente injusto y estoy disgustado. Aparentemente está bien perderse tres pruebas antidopaje pero no usar estas zapatillas", dijo Tentoglou, en Instagram, al conocer la resolución de World Athletics.