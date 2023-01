El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ironizó sobre cómo se ve a Pablo Páez Gavira, Gavi, en función de si juega con el Barça o con la selección española.

"Me parece que cuando Gavi juega en la selección es una maravilla y cuando está en el Barça se pasa de la raya. Con la selección es un ejemplo de garra y de coraje...y si ganamos gusta menos. Que le ponga la misma pasión o incluso más. Que no frene porque no tiene techo", respondió al ser preguntado sobre si el andaluz juega duro.

“¿Esto que es de los creadores del 'Villarato' y del dóping también?“

"Es un futbolista al que le hacen muchas faltas y le pitan pocas faltas. ¿Esto que es de los creadores del 'Villarato' y del dóping también?", agregó al respecto en el previa del duelo de cuartos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

La Real, "un señor equipo" Respecto al conjunto donostiarra, Xavi Hernández elogió a su rival y asegura que el duelo contra la Real será "un partidazo". También alabó el trabajo de Imanol Alguacil al frente del equipo donostiarra -"un ejemplo de cómo hacer las cosas", dijo- y destacó a jugadores como Martín Zubimendi, que ha sonado como sustituto del azulgrana Sergio Busquets, y Take Kubo. "Take es un jugador diferencial, siempre me ha gustado, es un futbolista con mucho talento, un jugador a tener en cuenta", aseguró sobre el japonés. “�� Xavi: "La propuesta de Imanol es la más parecida a la nuestra. La manera de hacer las cosas, de presión tras pérdida... me gustan muchas cosas de la Real, es un señor equipo" pic.twitter.com/bqoZw5kj9v“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 24, 2023 Más allá de los nombres propios, Xavi consideró que la clave del partido estará en la batalla por la posesión: "Tenemos que robarles el balón. La Real está muy a gusto cuando tiene el balón. Es importante que estemos agresivos con el balón, si no será un partido en el que podemos sufrir".

Toda la plantilla disponible Christensen se ha recuperado de sus molestias y también están listos Lewandowski y Ferran Torres, que sí pueden estar en Copa pese a su sanción en los partidos ligueros. Así que a Xavi le tocará esforzarse para decidir quiénes son los que salen en el 11 inicial. "Mañana decidiremos. No me gusta dar pistas en los entrenamientos. No lo saben todavía los jugadores y no lo sabrán hasta una hora y media antes del encuentro", señaló en la rueda de prensa previa. “�� Xavi: "Están todos al 100%" pic.twitter.com/CPFbLB1cxX“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 24, 2023