Por eso merece la pena ver y, aún más, escuchar, la secuencia del vídeo incluido en el tuit de aquí debajo. El pasado 28 de noviembre más de 10.000 personas reunidas bajo el techo del Wunderino Arena estallaron en un rugido colectivo cuando Sagosen volvió a asomarse a una pista. Menos de medio minuto después ya estaba de vuelta al banquillo. Entre medias había demostrado que no se le había olvidado hacer aquello en lo que es un maestro: dirigir el ataque de un equipo de balonmano y marcar un gol.

Su regreso con la selección noruega a un partido oficial tampoco tuvo un inicio cualquiera, sino uno a la altura del personaje: como central o lateral izquierdo, quizá el mejor jugador del mundo del último lustro. En sus 30 primeros minutos en este Mundial ya se fue al descanso contando cuatro goles y, ojo, ocho asistencias. Al final de ese debut contra Macedonia redondeó sus números hasta terminar con 6 goles, 11 asistencias, 2 robos de balón y un blocaje. Por el camino, ese día dejó uno de los mejores goles de lo que va de campeonato.

"In some cases it doesn't take an expert to perceive the talent"