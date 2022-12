Una de las imágenes curiosas del año pasado fue la de la renuncia de muchos ciclistas al Mundial de Wollongong porque sus equipos no les dejaron competir para que compitiesen en carreras que diesen más puntos UCI. Uno de esos equipos fue Movistar, que vio como su temporada se arreglaba con la victoria de Iván García Cortina en el Gran Piemonte o Álex Aranburu en el Tour de Limousin.

“Modification of points scale for men’s events in UCI International Road Calendar https://t.co/qE6gne6gOS pic.twitter.com/sGV1hKi33O“